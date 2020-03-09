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Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, є жертви

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 14:45
Через коронавірус в Італії спалахнули тюремні бунти, є жертви
Фото: бунт у в'язниці Модени (twitter.com/24emilia)

В результаті тюремних бунтів загинули шість осіб

Через спалах коронавірусу в Італії та наступних обмежень у чотирьох в'язницях спалахнули бунти, в результаті загинули не менше шести осіб. Про це заявив глава тюремної адміністрації Італії Франческо Басентіні, передає Reuters.

За його словами, троє ув'язнених загинули у в'язниці в північному місті Модена, ще троє після переведення до іншої в'язниці

"По всій країні стався ряд бунтів", - заявив Басентіні.

За даними італійської влади, у ряді в'язниць ув'язнені влаштували пожежі, а в Павії двоє охоронців були взяті в заручники. Зазначимо, Модена і Павія знаходяться в червоній зоні, яку уряд встановив для обмеження поширення коронавірусу.

Водночас, за даними джерел Reuters, двоє ув'язнених в Модені померли від передозування наркотиків, які вони дістали під час бунту.

Нагадаємо, раніше Італія закрила на карантин понад 20 провінцій. У цих провінціях дороги перекриті - в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Відзначимо, сьогодні перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в штаб-квартирі НАТО.

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