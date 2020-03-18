Коронавірус зафіксований в Маріуполі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараження підтвердили 18 березня

Перший лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19 у Донецькій області був виявлений в Маріуполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка в Facebook.

Зазначається, що вірус виявили у 52-річного маріупольця, що повернувся із Єгипту.

"Медики надають йому допомогу - усім необхідним лікарні забезпечені. Особи, що перебували з ним в контактні, виявлені й знаходяться під наглядом", - повідомив Кириленко.

РБК-Україна писало, що у середу, 18 березня, в Україні підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - у Донецькій області та в Києві. Всього в Україні 16 підтверджених випадків коронавірусу, два із яких - летальні.

Станом на 18 березня, зараження коронавірусом підтвердили у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях та Києві (2).

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі є чотири підозри на COVID-19 у людей, які нещодавно повернулися з-за кордону. Крім того, в Маріуполі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину.