Коронавирус зафиксирован в Мариуполе

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заражения подтвердили 18 марта

Первый лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19 в Донецкой области был выявлен в Мариуполе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко в Facebook.

Отмечается, что вирус обнаружили у 52-летнего мариупольца, который вернулся из Египта.

"Медики оказывают ему помощь - больницы обеспечены всем необходимым. Лица, находившиеся с ним в контактные, выявлены и находятся под наблюдением", - сообщил Кириленко.

РБК-Украина писало, что в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых - летальные.

по Состоянию на 18 марта, заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой (10), Житомирской (1), Киевской (2), Донецкой (1) областях и Киеве (2).

Ранее сообщалось, что в Мариуполе есть четыре подозрения на COVID-19 у людей, которые недавно вернулись из-за границы. Кроме того, в Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка.