Коронавірус викликав більший економічний шок, ніж криза 2008, - ОЕСР

Пандемія коронавірусу викликала більший економічний шок, ніж глобальна криза 2008 року. Про це в інтерв'ю BBC заявив генсек Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) Хосе Анхель Гурріа.

За його словами, на сьогодні економічний шок вже перевищив наслідки фінансової кризи. Він також зазначив, що багато країн видають бажане за дійсне заявами, що їм швидко вдасться оговтатися від коронавірусу. Гурріа підкреслив, що недавні прогнози про дворазове скорочення зростання світової економіки до 1,5% виглядають занадто оптимістичними.

"Навіть якщо загальносвітової рецесії не буде, ми отримаємо або нульове, або негативний зростання у багатьох країнах світу. Через це загальносвітове зростання не тільки буде низьким в цьому році, але і буде довго відновлюватися", - сказав він.

Він також додав, що на сьогодні невідомо, скільки грошей буде потрібно на боротьбу з безробіттям в результаті пандемії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Goldman Sachs прогнозує світову рецесію через коронавірус. Зокрема, прогнозується зниження світового ВВП в 2020 році на 1%, що буде більш сильним падінням, ніж після фінансової кризи 2008 року.