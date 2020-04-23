Коронавірус виявили майже у 80 мешканців гуртожитку у Вишневому

Коронавірус у Вишневому виявили у 78 мешканців гуртожитку, серед хворих є діти. Про це йдеться в повідомленні Київської ОДА в Facebook.

Повідомляється, що перевірка мешканців гуртожитку вже завершена, методом ПЛР-тестування підтвердили 78 випадків коронавірусу. Всього перевірили 224 особи, серед захворілих 16 дітей і двоє працівників гуртожитку.

"3 пацієнти перебувають у лікарні. Решта - на самоізоляції за місцем проживання. Також обстежено четверо поліцейських і одна медична сестра. Результати негативні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна гвардія України взяла під охорону гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19.

До цього стало відомо, що близько 40 мешканців захворіли, зафіксовано два летальних результати.

За минулу добу в Україні заразилися ще 578 осіб - це стало новим антирекордом. На 23 квітня в країні зафіксовано 7 170 випадків. За час епідемії померли 187 осіб, а перехворіли і повністю одужали - 504. У Києві та Чернівецькій області число хворих перевищило тисячу осіб.