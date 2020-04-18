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Коронавірус в ЗСУ: нових випадків не підтвердили, один військовий одужав

Новини » Коронавірус     18.04.2020 - 12:18
Коронавірус в ЗСУ: нових випадків не підтвердили, один військовий одужав
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього серед українських військовослужбовців підтверджено 29 захворювань коронавірусом

У Збройних силах України за минулу добу не підтвердили жодного нового випадку коронавіруса, при цьому один пацієнт одужали. Про це повідомили в Командуванні медичних сил ЗСУ.

Повідомляється, що серед співробітників ВСУ коронавірус підтверджений у 29 осіб.

"На 07:00 18 квітня у Збройних силах України зареєстровано 29 випадків захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19, викликану коронавіруса SARS-CoV-2, з них 2 людини одужали і 2 летальні випадки", - повідомили в ЗСУ.

Також зазначається, що на ізоляції, включаючи і самоізоляцію, знаходяться 294 людини. У найближчі 5 діб ізоляція завершиться для 86 військовослужбовців.

Нагадаємо, 16 квітня у ВСУ підтвердили другу смерть від коронавіруса. Перші ознаки вірусу у хворого з'явилися 1 квітня. Він помер у реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зафіксували 444 нових випадків захворювання коронавірусом. Всього станом на 9 ранку 18 квітня в Україні лабораторно підтверджено 5106 захворювань, 133 пацієнта померли, 275 - одужали.

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