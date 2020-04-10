Коронавірус: по всьому світу застрягли на судах близько 100 тис. моряків

Через спалах коронавірусу близько 100 тис. моряків по всьому світу не можуть покинути судна. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представників профільних профспілок.

У зв'язку з цим Міжнародна палата судноплавства та міжнародні профільні профспілки звернулися зі спільним листом до урядів країн G20. Вони закликали передбачити можливість покинути корабель за умови дотримання всіх заходів обережності і забезпечити медичний огляд мореплавців на березі.

Як наголошується, порти по всьому світу ввели обмеження, щоб стримати поширення інфекції. Серед них - заборони на вхід до гавані або обов'язковий карантин для екіпажів. Ускладнює ситуацію і необхідність заповнювати формуляри про здоров'я команди, а також відсутність можливості повернутися додому на літаку через скасування рейсів.

Нагадаємо, Міністерство збройних сил Франції повідомило, що у 50 людей, що знаходяться на борту авіаносця "Шарль де Голль", виявили коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у більшості пасажирів на борту круїзного лайнера Greg Mortimer виявлений коронавірус.