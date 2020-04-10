ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус: по всьому світу застрягли на судах близько 100 тис. моряків

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 15:45
Коронавірус: по всьому світу застрягли на судах близько 100 тис. моряків
Ілюстративне фото (facebook com auroraex)

Міжнародна палата судноплавства та міжнародні профільні профспілки звернулися зі спільним листом до урядів країн G20

Через спалах коронавірусу близько 100 тис. моряків по всьому світу не можуть покинути судна. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представників профільних профспілок.

У зв'язку з цим Міжнародна палата судноплавства та міжнародні профільні профспілки звернулися зі спільним листом до урядів країн G20. Вони закликали передбачити можливість покинути корабель за умови дотримання всіх заходів обережності і забезпечити медичний огляд мореплавців на березі.

Як наголошується, порти по всьому світу ввели обмеження, щоб стримати поширення інфекції. Серед них - заборони на вхід до гавані або обов'язковий карантин для екіпажів. Ускладнює ситуацію і необхідність заповнювати формуляри про здоров'я команди, а також відсутність можливості повернутися додому на літаку через скасування рейсів.

Нагадаємо, Міністерство збройних сил Франції повідомило, що у 50 людей, що знаходяться на борту авіаносця "Шарль де Голль", виявили коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у більшості пасажирів на борту круїзного лайнера Greg Mortimer виявлений коронавірус.

У Закарпатській області зафіксували новий випадок коронавірусу Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 10 квітня
Новини України Коронавірускорабльморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся