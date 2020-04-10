Коронавірус: по всьому світу застрягли на судах близько 100 тис. моряків

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Міжнародна палата судноплавства та міжнародні профільні профспілки звернулися зі спільним листом до урядів країн G20

Через спалах коронавірусу близько 100 тис. моряків по всьому світу не можуть покинути судна. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представників профільних профспілок.

У зв'язку з цим Міжнародна палата судноплавства та міжнародні профільні профспілки звернулися зі спільним листом до урядів країн G20. Вони закликали передбачити можливість покинути корабель за умови дотримання всіх заходів обережності і забезпечити медичний огляд мореплавців на березі.

Як наголошується, порти по всьому світу ввели обмеження, щоб стримати поширення інфекції. Серед них - заборони на вхід до гавані або обов'язковий карантин для екіпажів. Ускладнює ситуацію і необхідність заповнювати формуляри про здоров'я команди, а також відсутність можливості повернутися додому на літаку через скасування рейсів.

Нагадаємо, Міністерство збройних сил Франції повідомило, що у 50 людей, що знаходяться на борту авіаносця "Шарль де Голль", виявили коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у більшості пасажирів на борту круїзного лайнера Greg Mortimer виявлений коронавірус.