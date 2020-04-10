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Коронавирус: по всему миру застряли на судах около 100 тыс. моряков

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 15:45
Коронавирус: по всему миру застряли на судах около 100 тыс. моряков
Иллюстративное фото (facebook com auroraex)

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20

Из-за вспышки коронавируса около 100 тыс. моряков по всему миру не могут покинуть суда. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителей профильных профсоюзов.

В связи с этим Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20. Они призвали предусмотреть возможность покинуть корабль при условии соблюдения всех мер предосторожности и обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу.

Как отмечается, порты по всему миру ввели ограничения, чтобы сдержать распространение инфекции. Среди них - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Осложняет ситуацию и необходимость заполнять формуляры о здоровье команды, а также отсутствие возможности вернуться домой на самолете из-за отмены рейсов.

Напомним, Министерство вооруженных сил Франции сообщило, что у 50 человек, находящихся на борту авианосца "Шарль де Голль", обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что у большинства пассажиров на борту круизного лайнера Greg Mortimer выявлен коронавирус.

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