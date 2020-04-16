Коронавірус виник в Уханьський лабораторії, - Fox News

Коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Джерела телеканалу повідомляють, що Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни по виявленню та боротьбі з вірусами. Спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані, повідомляє телеканал.

Також джерела Fox News додали, що ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорощим урядовим прикриттям всіх часів".

Телеканал повідомляє, що на Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів. За допомогою Уханьского ринку Китай намагався відвернути увагу від лабораторії.

Нагадаємо, агентство Associated Press повідомляло, що уряд Китаю приховував інформацію про новий коронавірус впродовж 6 днів.

Раніше повідомлялося, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.