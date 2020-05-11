Коронавірус в Україні: зафіксовано 15,6 тис. випадків, 408 летальних

На ранок 11 травня надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19
В Україні зафіксовано 15648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Telegram.
Зокрема, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
"Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, за час пандемії вірус COVID-19 в Україні підтвердили у понад 3 тисяч медиків і більше тисячі дітей.
Як писало РБК-Україна, у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих коронавірусом в Україні.