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Коронавірус в Україні: зафіксовано 15,6 тис. випадків, 408 летальних

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На ранок 11 травня надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19

В Україні зафіксовано 15648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Telegram.

Зокрема, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 553 випадки;
  • Волинська область - 482 випадки;
  • Дніпропетровська область - 731 випадок;
  • Донецька область - 100 випадків;
  • Житомирська область - 523 випадки;
  • Закарпатська область - 730 випадків;
  • Запорізька область - 329 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1126 випадків;
  • Кіровоградська область - 420 випадків;
  • м. Київ - 1871 випадок;
  • Київська область - 1000 випадків;
  • Львівська область - 798 випадків;
  • Луганська область - 42 випадки;
  • Миколаївська область - 223 випадки;
  • Одеська область - 646 випадків;
  • Полтавська область - 247 випадків;
  • Рівненська область - 978 випадків;
  • Сумська область - 154 випадки;
  • Тернопільська область - 1018 випадків;
  • Харківська область - 595 випадків;
  • Херсонська область - 161 випадок;
  • Хмельницька область - 178 випадків;
  • Чернівецька область - 2324 випадки;
  • Черкаська область - 342 випадки;
  • Чернігівська область - 77 випадків.


При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

"Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19", - вказано у повідомленні.

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Нагадаємо, за час пандемії вірус COVID-19 в Україні підтвердили у понад 3 тисяч медиків і більше тисячі дітей.

Як писало РБК-Україна, у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих коронавірусом в Україні.