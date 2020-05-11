Коронавірус в Україні: зафіксовано 15,6 тис. випадків, 408 летальних

В Україні зафіксовано 15648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Telegram.



Зокрема, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 553 випадки;

Волинська область - 482 випадки;

Дніпропетровська область - 731 випадок;

Донецька область - 100 випадків;

Житомирська область - 523 випадки;

Закарпатська область - 730 випадків;

Запорізька область - 329 випадків;

Івано-Франківська область - 1126 випадків;

Кіровоградська область - 420 випадків;

м. Київ - 1871 випадок;

Київська область - 1000 випадків;

Львівська область - 798 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 223 випадки;

Одеська область - 646 випадків;

Полтавська область - 247 випадків;

Рівненська область - 978 випадків;

Сумська область - 154 випадки;

Тернопільська область - 1018 випадків;

Харківська область - 595 випадків;

Херсонська область - 161 випадок;

Хмельницька область - 178 випадків;

Чернівецька область - 2324 випадки;

Черкаська область - 342 випадки;

Чернігівська область - 77 випадків.



При цьому дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



"Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, за час пандемії вірус COVID-19 в Україні підтвердили у понад 3 тисяч медиків і більше тисячі дітей.

Як писало РБК-Україна, у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих коронавірусом в Україні.