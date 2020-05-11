Коронавирус в Украине: зафиксировано 15,6 тыс. случаев, 408 летальных

На утро 11 мая поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19
В Украине зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram.
В частности, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"По состоянию на утро 11 мая 2020 года в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщения о подозрении на COVID-19", - указано в сообщении.
Напомним, за время пандемии вирус COVID-19 в Украине подтвердили у более 3 тысяч медиков и более тысячи детей.
Как писало РБК-Украина, в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом в Украине.