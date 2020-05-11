Коронавирус в Украине: зафиксировано 15,6 тыс. случаев, 408 летальных

В Украине зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram.

В частности, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 553 случая;

Волынская область - 482 случая;

Днепропетровская область - 731 случай;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 523 случая;

Закарпатская область - 730 случаев;

Запорожская область - 329 случаев;

Ивано-Франковская область - 1126 случаев;

Кировоградская область - 420 случаев;

г. Киев - 1871 случай;

Киевская область - 1000 случаев;

Львовская область - 798 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 223 случая;

Одесская область - 646 случаев;

Полтавская область - 247 случаев;

Ровенская область - 978 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 1018 случаев;

Харьковская область - 595 случаев;

Херсонская область - 161 случай;

Хмельницкая область - 178 случаев;

Черновицкая область - 2324 случая;

Черкасская область - 342 случая;

Черниговская область - 77 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"По состоянию на утро 11 мая 2020 года в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщения о подозрении на COVID-19", - указано в сообщении.

Напомним, за время пандемии вирус COVID-19 в Украине подтвердили у более 3 тысяч медиков и более тысячи детей.

Как писало РБК-Украина, в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом в Украине.