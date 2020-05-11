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Коронавирус в Украине: зафиксировано 15,6 тыс. случаев, 408 летальных

Новости » Коронавирус   

На утро 11 мая поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19

В Украине зафиксировано 15648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram.

В частности, по данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 553 случая;
  • Волынская область - 482 случая;
  • Днепропетровская область - 731 случай;
  • Донецкая область - 100 случаев;
  • Житомирская область - 523 случая;
  • Закарпатская область - 730 случаев;
  • Запорожская область - 329 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1126 случаев;
  • Кировоградская область - 420 случаев;
  • г. Киев - 1871 случай;
  • Киевская область - 1000 случаев;
  • Львовская область - 798 случаев;
  • Луганская область - 42 случая;
  • Николаевская область - 223 случая;
  • Одесская область - 646 случаев;
  • Полтавская область - 247 случаев;
  • Ровенская область - 978 случаев;
  • Сумская область - 154 случая;
  • Тернопольская область - 1018 случаев;
  • Харьковская область - 595 случаев;
  • Херсонская область - 161 случай;
  • Хмельницкая область - 178 случаев;
  • Черновицкая область - 2324 случая;
  • Черкасская область - 342 случая;
  • Черниговская область - 77 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"По состоянию на утро 11 мая 2020 года в Центр поступило 529 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39792 сообщения о подозрении на COVID-19", - указано в сообщении.

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Напомним, за время пандемии вирус COVID-19 в Украине подтвердили у более 3 тысяч медиков и более тысячи детей.

Как писало РБК-Украина, в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных коронавирусом в Украине.