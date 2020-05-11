Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 11 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 391 людина

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні, не зменшуючи темпів. За заявою Міністерства охорони здоров'я, ситуація з COVID-19 в країні перебуває в "плато", протягом місяця щодня фіксується від 400 до 600 нових випадків інфікування.

За минулу добу виникло 522 нових випадків зараження COVID-19. Станом на 11 травня офіційна кількість хворих становить 15232. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла 391 людина. На сьогодні кількість видужали становить 3060 пацієнтів. Детальніше про географію поширення коронавируса, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 11 травня

Чернівецька область - 2268 інфікованих. За інформацією ОДА, за минулу добу 89 буковинців захворіли COVID-19, з яких 29 випадків зафіксовано в Чернівцях. Також є інформація про 18 видужали. 3 березня було отримано перше підтвердження COVID-19 в регіоні.

Київ - 1805 інфікованих. За даними мерії, в Києві за останню добу коронавірус діагностували у 34 жителів, з яких двоє - медики. Захворіли 23 жінки у віці від 22 до 79 років і 11 чоловіків у віці від 22 до 74 років. Також повідомляється про трьох померлих. Найбільше число інфікованих виявляється в Дарницькому і Деснянському районах столиці. Перший випадок COVID-19 в Києві був зафіксований 16 березня.

Івано-Франківська область - 1116 інфікованих. За повідомленням міського голови, помер 58-річний головлікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги, у якого раніше виявили COVID-19. 4 травня він був госпіталізований у важкому стані. Перше зараження COVID-19 в регіоні зафіксовано 19 березня.

Тернопільська область - 999 інфікованих. За інформацією обласного штабу з ліквідації наслідків НС, на сьогодні на Тернопільщині виявлено 999 осіб з коронавірусів, з яких 18 померли. За останню добу в області госпіталізовано 11 осіб, в тому числі три дитини і один медпрацівник, виписані 28 осіб, з яких 11 - медпрацівники. Перше інфікування COVID-19 було підтверджено в регіоні 20 березня.

Київська область - 972 інфікованих. За даними Київського обласного лабораторного центру, на Київщині за минулу добу виявили 13 нових випадків захворювання COVID-19. Станом на сьогодні підтверджено 972 випадки COVID-19, з яких - 89 дітей і 150 медпрацівників. Перший випадок інфікування підтверджений 25 березня.

Рівненська область - 926 інфікованих. За даними МОЗ, Рівненська область увійшла до трійки лідерів за темпами поширення коронавируса за останню добу. З учорашнього дня тут відбулося 49 нових випадків COVID-19. Вперше зараження коронавірусів було виявлено в області 27 березня.

Львівська область - 753 інфікованих. За інформацією мерії, на Львівщині за минулу добу підтверджено дві нові смерті від коронавируса. Помер 68 річний чоловік з Яворівського району та 75-річний житель села Дуліби Стрийського району. Перший випадок зараження в регіоні був підтверджений 20 березня.

Дніпропетровська область - 704 інфікованих. За повідомленням ОДА, за минулу добу в регіоні з'явилися ще 22 випадки інфікування коронавірусів, з яких 16 - у жителів Дніпра. Також повідомляється про чергову смерть від COVID-19: помер 52-річний житель Кривого Рогу. Перше підтвердження коронавируса в області було отримано 19 березня.

Закарпатська область - 695 інфікованих. За даними Центру громадського здоров'я, за минулу добу коронавірус виявлений у 17 закарпатців, в тому числі - у двох медиків. Загальна кількість інфікованих на сьогоднішній день складає 695, з яких 32 - діти, 172 - медики. Перший випадок зараження коронавірусів підтверджений 26 березня.

Одеська область - 636 інфікованих. За повідомленням мерії, за минулу добу в області підтверджено 17 нових випадків COVID-19, з яких 9 - в Одесі, 7 - в Подільському районі та один житель Балти. Серед захворілих - троє працівників Одеської міської інфекційної лікарні. Перше підтвердження коронавируса в області отримано 24 березня.

Харківська область - 572 інфікованих. Більше половини всіх хворих по області виявлено в Харкові. За минулу добу, за інформацією ОДА, тут зафіксовано 26 з 44 нових випадків зараження COVID-19 по області в цілому. Також повідомляється про двох чергових смертях від коронавируса - це харків'янки 48 і 56 років. Перший випадок коронавируса тут зафіксовано 28 березня.

Вінницька область - 544 інфікованих. За повідомленням ОДА, за останню добу на Вінниччині виявлено 22 нових випадки коронавируса, одна людина померла. Всього станом на сьогодні в області зареєстровано 544 випадки COVID-19, в тому числі у 39 дітей. Видужав 291 осіб, в тому числі 21 дитина і 107 медпрацівників, померли шестеро. Перший випадок інфікування підтверджений 25 березня.

Житомирська область - 517 інфікованих. За даними місцевої ОДА, на Житомирщині за минулу добу підтверджено 33 нових випадків інфікування COVID-19. Загальна кількість заражень на сьогодні становить 518 осіб. Найбільша кількість інфікованих спостерігається: 171 осіб - в Житомирі, 99 - в Коростені, 91 - в Бердичеві. Вперше підтвердження інфікування в регіоні отримано 12 березня.

Волинська область - 470 інфікованих. За інформацією Волинського лабораторного центру МОЗ, два нових вогнища коронавируса на Волині виявили в протестантській церкві Маневицького району (12 хворих) і на швейній фабриці в Ковелі (7 випадків зараження). Перший випадок зараження коронавірусів в області зафіксовано 25 березня.

Кіровоградська область - 416 інфікованих. За інформацією ОДА, за минулу добу в області підтвердилися 5 нових випадків зараження COVID-19. Інфіковані 2 жінки і 2 чоловіки з Кропивницького і житель села Високі Байраки Кропивницького району. Також повідомляється, що з 416 осіб з діагнозом коронавірус, шестеро перебувають у важкому стані. 239 осіб вже одужали, 20 померли. Перший офіційно підтверджений випадок зараження зафіксовано 29 березня.

Черкаська область - 341 інфікований. За даними МОЗ, в області за останню добу коронавірус підтвердився у 8 жителів області. У тому числі повідомляється, що в Каневі захворіла мама з дитиною. Перший випадок COVID-19 в регіоні був підтверджений 22 березня.

Запорізька область - 328 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру МОЗ України, на сьогодні в регіоні зареєстровано 328 випадків COVID-19. З них найбільша кількість зафіксовано: 240 - в Запоріжжі, 15 - в Енергодарі, 9 - в Запорізькому і 8 - в Мелітопольському районі. Перше підтвердження коронавируса в області датоване 25 березня.

Полтавська область - 246 інфікованих. На минулу добу, за повідомленням ОДА, в області зафіксовано 6 нових випадків інфікування коронавірусів: в Кременчуці, Кременчуцькому та Чутівському районах. На сьогодні в регіоні налічується 246 заражених, з яких 106 полтавців вже одужали. Перший випадок коронавируса в області був підтверджений 27 березня.

Миколаївська область - 221 інфікований. За повідомленням місцевої ОДА, за останню добу в області виявлено два нових підтвердження коронавируса: у хворого з діагнозом пневмонія і у контактної особи. Всього в регіоні за час епідемії зареєстровано 223 випадки COVID-19, з яких 45 - медики. Перше підтвердження COVID-19 в області було отримано 11 квітня.

Хмельницька область - 175 інфікованих. За інформацією місцевої ОДА, станом на сьогодні в області зареєстровано 178 випадків інфікування коронавірусів, з яких 53 людини одужали, 7 померли. Нові випадки виявлені в Нетішині та Кам'янець-Подільському. Перша поява коронавируса в області зафіксовано 27 березня.

Херсонська область - 159 інфікованих. За повідомленням ОДА, на сьогодні в області зафіксовано 161 випадок коронавируса, з яких 80 одужали, двоє померли. За минулу добу COVID-19 виявлено у двох людей: 19-річної херсонки і 52-річного жителя Олешківського району. В регіоні перший інфікування було виявлено 25 березня.

Сумська область - 154 інфікованих. За інформацією обласного лабораторного центру, на сьогодні в регіоні зафіксовано 154 випадки зараження коронавірусів, з яких 74 - одужали. За останню добу діагноз підтвердився ще у двох людей з Шостки. Перший випадок коронавируса на Сумщині було виявлено 25 березня.

Донецька область - 100 інфікованих. За повідомленням місцевого голови, в Маріуполі від COVID-19 знаходяться на лікуванні 52 пацієнта, ще 10 пацієнтів - з підозрою на коронавірус. Перший офіційний випадок коронавируса в регіоні датується 18 березня.

Чернігівська область - 73 інфікованих. За останню добу в області не змінилася ситуація з зараженням коронавірусів. Перше інфікування в регіоні сталося 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. На Луганщині також ситуація з інфекцією COVID-19 стабільна - нових офіційних повідомлень про зараження за останню добу не надійшло. Перший випадок COVID-19 був підтверджений 25 березня.