Коронавірус в Україні: спалахи захворювання сталися у 4 областях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідеміологічна ситуація в країні погіршується

В Україні зростає кількість нових заражених на коронавірус. Побоюючись погіршення епідеміологічний ситуації, влада попереджає про уповільнення виходу з карантину, а в регіонах підсилюють обмежувальні заходи. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 6 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

захворіли коронавірусом в країні 26514 осіб

померли від ускладнень інфекції 777 українців

спалах COVID-19 зафіксовано у ЗСУ

через погіршення епідеміологічної ситуації вихід з карантину сповільниться

у Києві відклали чергові послаблення обмежень

Євросоюз продовжив карантин до кінця червня

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 550 осіб, померли 15 хворих, 440 одужали.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 777 хворих, одужали 11812 з 26514 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих виявлено за добу у Чернівецькій (66), Львівській (65), Рівненській (52) областях та Києві (83). Жодного випадку хвороби не зафіксовано у Миколаївській та Херсонській областях областях.

Командування медичних сил ЗСУ повідомило про новий спалах хвороби серед солдатів. За добу у Збройних силах України зафіксували 14 нових випадків зараження, 7 військових госпіталізовано. Четверо перебувають у лазареті військової частини у Вінницькій області, двоє - у клінічному центрі Північного регіону, ще один - у клінічному центрі Західного регіону. У даний момент хворіють коронавірусом 142 військовослужбовця.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1116 (721 одужав)

Волинська обл. - 1037 (297 одужали)

Дніпропетровська область. - 965 (484 одужали)

Донецька обл. - 203 (121 одужав)

Житомирська обл. - 870 (500 одужали)

Закарпатська обл. - 1301 (568 видужав)

Запорізька обл. - 488 (286 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1533 (916 одужали)

Київ - 3375 (888 одужали)

Київська обл. - 1748 (533 одужали)

Кіровоградська обл. - 546 (416 одужали)

Луганська обл. - 52 (43 одужали)

Львівська обл. - 2053 (506 одужали)

Миколаївська обл. - 307 (195 одужали)

Одеська обл. - 986 (368 одужали)

Полтавська обл. - 273 (255 одужали)

Рівненська обл. - 2014 (1082 одужали)

Сумська обл. - 192 (158 одужали)

Тернопільська обл. - 1255 (977 одужали)

Харківська обл. - 1222 (491 одужав)

Херсонська обл. - 179 (165 одужали)

Хмельницька обл. - 509 (321 одужав)

Черкаська обл. - 448 (336 одужали)

Чернівецька обл. - 3585 (1108 одужали)

Чернігівська обл. - 257 (77 одужали).

Адаптивний карантин в Україні

Ситуація у Києві і Волинській, Житомирській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях не відповідає необхідним показникам захворюваності для чергового пом'якшення карантину, а Донецька і Луганська область не проходить по кількості тестувань на COVID-19. Про це заявив головний санітарний лікар України Олег Ляшко. Він упевнений, що комісії ТЕБіЧС у регіонах повинні заборонити ресторанам пом'якшувати обмеження. "У разі, якщо ці заклади будуть відкриватись - це буде порушення постанови про введення адаптивного карантину на території України", - вважає Ляшко. Крім того, МОЗ розслідує ситуацію з приховуванням випадків COVID-19 у київському гуртожитку Національної академії державного управління при президенті України.

У Києві відклали на тиждень чергове послаблення карантину. Робота ресторанів і кафе всередині приміщень поки не відновлюється. Також не дозволена діяльність басейнів. "Ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення. Рішення щодо роботи в столиці ресторанів і басейнів місто ухвалить окремо. Виходячи із ситуації із захворюваністю в найближчі дні. Тобто, комісія із надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня", - поінформував мер столиці Віталій Кличко. Не перейшли на наступний етап послаблення карантину у Житомирській, Закарпатській і Львівській областях. Влада посилила перевірку дотримання санітарних норм у транспорті, на ринках, магазинах і в храмах під час богослужінь.

У зв'язку з посиленням карантину "Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків у Слов'янськ, скасовано всі зупинки у цьому населеному пункті. "Вимушена міра продиктована рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

На нараді в Офісі президента прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що в Україні третій день поспіль зростає кількість заражених COVID-19, що загрожує погіршенням епідеміологічної ситуації та подальшим уповільненням виходу з карантину. "Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - зауважив президент Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив закриті європейські кордони для українських туристів лімітом кількості хворих на 100 тисяч населення в Євросоюзі. "Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. І незначне навіть покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в'їзд для українців буде відкритий. Хочу наголосити що це питання є одним з пріоритетних", - сказав глава МЗС в Раді під час години запитань до уряду.

Наслідки пандемії у світі

Греція відновить авіасполучення з Україною з 1 липня. Головною умовою є стабільна епідемічна ситуація в країні. Деталі переговорів міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його грецьким колегою Нікосом Дендіасом повідомляє прес-служба українського МЗС.

Єврокомісія рекомендувала всім країнам Євросоюзу відкрити свої кордони вже 15 червня, коли закінчиться дія всіх обмежень щодо пандемії коронавирусу. Проте, більшість країн-учасниць підтримали продовження карантину до кінця червня. "Обмеження на зовнішніх кордонах ЄС збережуться до кінця червня, і я вважаю, що ми повинні розглянути питання про їх скасування на початку липня", - сказала єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон. Більшість міністрів підтримали ідею, спочатку відновити пересування у Шенгенській зоні, а вже потім обговорювати відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Швейцарія з 15 червня відкриє кордони для туристів країн Євросоюзу, членів Європейської асоціації вільної торгівлі, а також Великобританії. Україна у цьому списку держав не згадується.

Міністерство транспорту США не заборонятиме польоти китайських авіакомпаній, а лише обмежать їх кількість. В американському відомстві дозволили китайським літакам виконувати по 2 рейси в обидві сторони на тиждень. Таке рішення було прийнято після того, як Пекін дозволив здійснювати більше рейсів іноземним перевізникам. До цього у Китаї діяла заборона на польоти американських компаній через пандемію коронавируса.

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Автор: Андрій Павлишин