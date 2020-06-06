Коронавирус в Украине: вспышки заболевания произошли в 4 областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается

В Украине растет количество новых зараженных коронавирусом. Опасаясь ухудшения эпидемиологический ситуации, власти предупреждают о замедлении выхода из карантина, а в регионах усиливают ограничительные меры. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 6 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заболели коронавирусом в стране 26514 человек

скончались от осложнений инфекции 777 украинцев

вспышка COVID-19 зафиксирована в ВСУ

из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выход из карантина замедлится

в Киеве отложили очередные ослабления ограничений

Евросоюз продлил карантин до конца июня

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 550 человек, умерли 15 больных, 440 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 777 больных, вылечились 11812 из 26514 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных обнаружено за сутки в Черновицкой (66), Львовской (65), Ровенской (52) областях и Киеве (83). Ни одного случая болезни не выявлено в Николаевской и Херсонской областях.

Командование медицинских сил ВСУ сообщило о новой вспышке болезни среди солдат. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев заражения, 7 военных госпитализировали. Четверо находятся в лазарете воинской части Винницкой области, двое - в клиническом центре Северного региона, еще один - в клиническом центре Западного региона. На данный момент болеют коронавирусом 142 военнослужащих.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1116 (721 выздоровел)

Волынская обл. – 1037 (297 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 965 (484 выздоровели)

Донецкая обл. – 203 (121 выздоровел)

Житомирская обл. – 870 (500 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1301 (568 выздоровел)

Запорожская обл. – 488 (286 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1533 (916 выздоровели)

Киев – 3 375 ( 888 выздоровели)

Киевская обл. – 1748 (533 выздоровели)

Кировоградская обл. – 546 (416 выздоровели)

Луганская обл. – 52 (43 выздоровели)

Львовская обл. – 2053 (506 выздоровели)

Николаевская обл. – 307 (195 выздоровели)

Одесская обл. – 986 (368 выздоровели)

Полтавская обл. – 273 (255 выздоровели)

Ровенская обл. – 2014 (1082 выздоровели)

Сумская обл. – 192 (158 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1255 (977 выздоровели)

Харьковская обл. – 1222 (491 выздоровел)

Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 509 (321 выздоровел)

Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 585 ( 1108 выздоровели)

Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

Ситуация в Киеве и Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях не соответствуют необходимым показателям заболеваемости для очередного смягчения карантина, а Донецкая и Луганская область не проходит по числу тестирований на COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Олег Ляшко. Он уверен, что комиссии ТЭБиЧС в регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения. "В случае, если эти заведения будут открываться - это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины", - считает Ляшко. Кроме того, Минздрав расследует ситуацию с сокрытием случаев COVID-19 в киевском общежитии при Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В Киеве отложили на неделю очередные ослабления карантина. Работа ресторанов и кафе внутри помещений пока не возобновляется. Также не разрешена деятельность бассейнов. "Мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Решение относительно работы в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Не перешли на следующий этап ослабления карантина в Житомирской, Закарпатской и Львовской областях. Власти усилили проверку соблюдения санитарных норм в транспорте, на рынках, магазинах и в храмах во время богослужений.

В связи с усилением карантина "Укрзализныця" приостанавила продажу билетов в Славянск, отменены все остановки в этом населенном пункте. "Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

На совещании в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что в Украине третий день подряд растет число зараженных COVID-19, что грозит ухудшением эпидемиологической ситуации и последующим замедлением выхода из карантина. "Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил закрытые европейские границы для украинских туристов лимитом количества больных на 100 тысяч населения в Евросоюзе. "Мы находимся очень близко к этому порогу. И незначительное даже улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт. Хочу отметить, что это вопрос является одним из приоритетных", - сказал глава МИД в Раде в ходе часа вопросов правительству.

Последствия пандемии в мире

Греция восстановит авиасообщение с Украиной с 1 июля. Главным условием является стабильная эпидемиологическая ситуация в стране. Детали переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Еврокомиссия рекомендовала всем странам Евросоюза открыть свои границы уже 15 июня, когда закончится действие всех ограничений из-за пандемии коронавируса. Но, большая часть стран-участниц поддержали продление карантина до конца июня. "Ограничения на внешних границах ЕС сохранятся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля", - заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон. Большинство министров высказались за идею, сначала восстановить передвижения в Шенгенской зоне, а уже потом обсуждать открытие внешних границ ЕС.

Швейцария с 15 июня откроет границы для туристов стран Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании. Украина этом списке государств не упоминается.

Министерство транспорта США не будет запрещать полеты китайских авиакомпаний, а лишь ограничат их количество. В американском ведомстве позволили китайским самолетам выполнять по 2 рейса в обе стороны в неделю. Такое решение было принято после того, как Пекин разрешил совершать больше рейсов иностранным перевозчикам. До этого в Китае действовал запрет на полеты американских компаний из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Андрей Павлишин