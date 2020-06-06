ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус в Украине: вспышки заболевания произошли в 4 областях

Новости » Коронавирус     06.06.2020 - 10:00
Коронавирус в Украине: вспышки заболевания произошли в 4 областях
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается

В Украине растет количество новых зараженных коронавирусом. Опасаясь ухудшения эпидемиологический ситуации, власти предупреждают о замедлении выхода из карантина, а в регионах усиливают ограничительные меры. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 6 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

  • заболели коронавирусом в стране 26514 человек
  • скончались от осложнений инфекции 777 украинцев
  • вспышка COVID-19 зафиксирована в ВСУ
  • из-за ухудшения эпидемиологической ситуации выход из карантина замедлится
  • в Киеве отложили очередные ослабления ограничений
  • Евросоюз продлил карантин до конца июня

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 550 человек, умерли 15 больных, 440 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 777 больных, вылечились 11812 из 26514 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных обнаружено за сутки в Черновицкой (66), Львовской (65), Ровенской (52) областях и Киеве (83). Ни одного случая болезни не выявлено в Николаевской и Херсонской областях.

Командование медицинских сил ВСУ сообщило о новой вспышке болезни среди солдат. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 14 новых случаев заражения, 7 военных госпитализировали. Четверо находятся в лазарете воинской части Винницкой области, двое - в клиническом центре Северного региона, еще один - в клиническом центре Западного региона. На данный момент болеют коронавирусом 142 военнослужащих.

Общая статистика по регионам:

  • Винницкая обл. – 1116 (721 выздоровел)
  • Волынская обл. – 1037 (297 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 965 (484 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 203 (121 выздоровел)
  • Житомирская обл. – 870 (500 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1301 (568 выздоровел)
  • Запорожская обл. – 488 (286 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1533 (916 выздоровели)
  • Киев – 3375 (888 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1748 (533 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 546 (416 выздоровели)
  • Луганская обл. – 52 (43 выздоровели)
  • Львовская обл. – 2053 (506 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 307 (195 выздоровели)
  • Одесская обл. – 986 (368 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 273 (255 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 2014 (1082 выздоровели)
  • Сумская обл. – 192 (158 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1255 (977 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 1222 (491 выздоровел)
  • Херсонская обл. – 179 (165 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 509 (321 выздоровел)
  • Черкасская обл. - 448 (336 выздоровели)
  • Черновицкая обл. – 3585 (1108 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 257 (77 выздоровели).

Коронавирус в Украине: вспышки заболевания произошли в 4 областях

Адаптивный карантин в Украине

Ситуация в Киеве и Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Черновицкой областях не соответствуют необходимым показателям заболеваемости для очередного смягчения карантина, а Донецкая и Луганская область не проходит по числу тестирований на COVID-19. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Олег Ляшко. Он уверен, что комиссии ТЭБиЧС в регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения. "В случае, если эти заведения будут открываться - это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины", - считает Ляшко. Кроме того, Минздрав расследует ситуацию с сокрытием случаев COVID-19 в киевском общежитии при Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В Киеве отложили на неделю очередные ослабления карантина. Работа ресторанов и кафе внутри помещений пока не возобновляется. Также не разрешена деятельность бассейнов. "Мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления. Решение относительно работы в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Не перешли на следующий этап ослабления карантина в Житомирской, Закарпатской и Львовской областях. Власти усилили проверку соблюдения санитарных норм в транспорте, на рынках, магазинах и в храмах во время богослужений.

В связи с усилением карантина "Укрзализныця" приостанавила продажу билетов в Славянск, отменены все остановки в этом населенном пункте. "Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации", - говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

На совещании в Офисе президента премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что в Украине третий день подряд растет число зараженных COVID-19, что грозит ухудшением эпидемиологической ситуации и последующим замедлением выхода из карантина. "Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - отметил президент Владимир Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил закрытые европейские границы для украинских туристов лимитом количества больных на 100 тысяч населения в Евросоюзе. "Мы находимся очень близко к этому порогу. И незначительное даже улучшение ситуации в Украине позволит нам вписаться в стандарты, и въезд для украинцев будет открыт. Хочу отметить, что это вопрос является одним из приоритетных", - сказал глава МИД в Раде в ходе часа вопросов правительству.

Последствия пандемии в мире

Греция восстановит авиасообщение с Украиной с 1 июля. Главным условием является стабильная эпидемиологическая ситуация в стране. Детали переговоров министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с его греческим коллегой Никосом Дендиасом сообщает пресс-служба украинского МИД.

Еврокомиссия рекомендовала всем странам Евросоюза открыть свои границы уже 15 июня, когда закончится действие всех ограничений из-за пандемии коронавируса. Но, большая часть стран-участниц поддержали продление карантина до конца июня. "Ограничения на внешних границах ЕС сохранятся до конца июня, и я считаю, что мы должны рассмотреть вопрос об их отмене в начале июля", - заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон. Большинство министров высказались за идею, сначала восстановить передвижения в Шенгенской зоне, а уже потом обсуждать открытие внешних границ ЕС.

Швейцария с 15 июня откроет границы для туристов стран Евросоюза, членов Европейской ассоциации свободной торговли, а также Великобритании. Украина этом списке государств не упоминается.

Министерство транспорта США не будет запрещать полеты китайских авиакомпаний, а лишь ограничат их количество. В американском ведомстве позволили китайским самолетам выполнять по 2 рейса в обе стороны в неделю. Такое решение было принято после того, как Пекин разрешил совершать больше рейсов иностранным перевозчикам. До этого в Китае действовал запрет на полеты американских компаний из-за пандемии коронавируса.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Павлишин

Теги Новости Украины УкраинакарантинCOVID-19Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь