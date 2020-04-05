Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 5 квітня

Коронавірус в Україні та світі продовжує активно поширюватись. У зв'язку з цим уряди країн посилюють карантин та вводять надзвичайну ситуацію, а пік поширення COVID-19 прогнозується на 14-15 квітня. Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі у матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

інфіковані коронавірусом в країні 1072 людини

в Україні зафіксовано 27 смертей через захворювання

в регіонах блокують транспортне сполучення

з 6 квітня в країні вводиться обов'язковий масковий режим

пік зараження COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня

Кабмін заборонив масове святкування Великодня в храмах

через три тижні у разі зниження динаміки захворюваності карантин може бути ослаблений

Ситуація з захворюваністю в Україні

Станом на 5 квітня коронавірус охопив майже всі області України, крім Миколаївської. Найбільше заражених у Києві, Чернівецькій та Тернопільській областях. Одне інфікування у Харківській області. Серед всіх нових підтверджених заражень COVID-19 60% - люди у віці від 30 до 59 років, 20,7% - від 60 до 100 років.

Зокрема, за даними ОДА, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Чернівецькій області склала 225. А в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу заразились 25 людей.

У Волинській області лікар і медсестра, які робили розтин хворого на коронавірус лікаря-гінеколога, отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Київська влада пропонує облаштувати місця для обсервації громадян, які можуть бути носіями коронавірусу, у лікарнях. Зокрема, пропонують Чорнобильську лікарня на Лісовому масиві, де є 200 ліжок.

Пік зараження коронавірусом в Україні

У МОЗ прогнозують, що пік захворюваності на коронавірус може початися 14-15 квітня. Це може бути, якщо не буде дотримання суворих карантинних норм. Зокрема, поширення інфекції може призвести до масового надходження важких хворих у лікарні і зростанню негативних наслідків, в тому числі летальних.

Посилений карантин в Україні

У зв'язку з поширенням коронавірусу в країні Кабінет міністрів прийняв рішення посилити карантин. Зокрема, у всіх громадських місцях з 6 квітня тепер потрібно бути в масці або респіраторі. За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Разом з тим, МОЗ надав інструкцію з правильного носіння маски:

потрібно закинути гумки за вуха, розправити маску, щоб вона прикривала ніс та рот;

маску слід змінювати, щойно вона стала вологою, маску слід змінювати щочотири години;

не можна чіпати зовнішню частину маски руками. У разі дотику, потрібно помити руки з милом чи обробити спиртовмісним антисептиком;

не можна використовувати маску повторно. І не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Також до кінця карантину відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється.

Дозволяється відвідувати парки лише, якщо потрібно вигуляти домашню тварину або через службову необхідність. Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

Послабити карантин в Україні можуть через три тижні.

Зростання цін на продукти харчування

А тим часом президент України Володимир Зеленський виключив дефіцит продуктів під час карантину. Зокрема, він провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, "й уже найближчими днями ціни знижуватимуться".

Втім, ціни на продукти харчування у період з 27 березня по 2 квітня продовжили зростати. Найбільше подорожчали борошно та крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Ціни на крупи гречані зросли за місяць на 21,0% (за останній тиждень - на 3,8%). Овочі борщового набору подорожчали за місяць на 15,6% (за останній тиждень - на 2,0%).

Часник подорожчав за місяць на 23,2% (за останній тиждень - на 7,7%). Крім того, за місяць на 9,0% подорожчав туалетний папір (за останній тиждень - на 1,3%).

Ситуація з коронавірусом у світі

Одним з епіцентрів коронавірусу зараз є США. У Сполучених Штатах від коронавірусу померли 7159 людей, протягом останньої доби зареєстрували 1480 смертей. США станом на 5 квітня є країною з найвищим числом підтверджених випадків захворювання.

А в Італії рівень поширення захворювання стабілізується. За останню добу від коронавірусу померли 766 людей, майже стільки ж, як і попередньої доби. Загальна кількість померлих зросла до 14 681. Це найбільший показник у всьому світі.

Разом з тим, кількість загиблих в результаті зараження на коронавірус в Іспанії знижується другий день поспіль. За останню добу від цієї хвороби померло 809 осіб у порівнянні з 932 в попередній період.

У Китаї ситуація з коронавірусом покращилась. Втім, учені з Уханю взяли зразки крові у ста бродячих і домашніх кішок, що живуть на території міста і прийшли до висновку, що приблизно 15% тварин заражені коронавірусом.

У Грузії 4 квітня від коронавирусу померла перша пацієнтка, 79-річна мешканка міста Марнеулі.