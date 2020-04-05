Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля

Коронавирус в Украине и мире продолжает активно распространяться. В связи с этим правительства стран усиливают карантин и вводят чрезвычайную ситуацию, а пик распространения COVID-19 прогнозируется на 14-15 апреля. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине и мире в материале РБК-Украина.

Важно:

инфицированы коронавирусом в стране 1072 человека

в Украине зафиксировано 27 смертей из-за заболевания

в регионах блокируют транспортное сообщение

с 6 апреля в стране вводится обязательный масочный режим

пик заражения COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля

Кабмин запретил массовое празднование Пасхи в храмах

через три недели в случае снижения динамики заболеваемости карантин может быть ослаблен

Ситуация с заболеваемостью в Украине

По состоянию на 5 апреля коронавирус охватил почти все области Украины, кроме Николаевской Больше всего зараженных в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Одно инфицирование в Харьковской области. Среди всех новых подтвержденных заражений COVID-19 60% - люди в возрасте от 30 до 59 лет, 20,7% - от 60 до 100 лет.

В частности, по данным ОГА, количество подтвержденных случаев коронавирусом в Черновицкой области составило 225. А в столице уже 214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За сутки заразились 25 человек.

В Волынской области врач и медсестра, которые делали вскрытие больного коронавирусом врача-гинеколога, получили положительные результаты теста на COVID-19.

Киевская власть предлагает обустроить места для обсервации граждан, которые могут быть носителями коронавируса, в больницах. В частности, предлагают Чернобыльскую больницу на Лесном массиве, где есть 200 коек.

Пик заражения коронавирусом в Украине

В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом может начаться 14-15 апреля. Это может быть, если не будет соблюдения строгих карантинных норм. В частности, распространение инфекции может привести к массовому поступлению тяжелых больных в больницы и к росту негативных последствий, в том числе летальных.

Усиленный карантин в Украине

В связи с распространением коронавируса в стране Кабинет министров принял решение усилить карантин. В частности, во всех общественных местах с 6 апреля теперь нужно быть в маске или респираторе. За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Вместе с тем, Минздрав предоставил инструкцию по правильному ношению маски:

нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она закрывала нос и рот;

маску следует менять, как только она стала влажной, маску следует менять каждые четыре часа;

нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком;

нельзя использовать маску повторно. И нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Также до конца карантина посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается.

Разрешается посещать парки только, если нужно выгулять домашнее животное или по служебной необходимости. По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение – сопровождение детей вне зависимости от их количества.

Ослабить карантин в Украине могут через три недели.

Рост цен на продукты питания

А тем временем президент Украины Владимир Зеленский исключил дефицит продуктов во время карантина. В частности, он провел переговоры с владельцами и руководителями заправочных станций относительно необоснованного повышения цен на топливо, "и уже в ближайшие дни цены будут снижаться".

Впрочем, цены на продукты питания в период с 27 марта по 2 апреля продолжили расти. Больше всего подорожали мука и крупы - на 12,1%, фрукты - на 12,0%, овощи - на 7,4%, мясо - на 4,4%.

Цены на крупы гречневые выросли за месяц на 21,0% (за последнюю неделю - на 3,8%). Овощи борщового набора подорожали за месяц на 15,6% (за последнюю неделю - на 2,0%).

Чеснок подорожал за месяц на 23,2% (за последнюю неделю - на 7,7%). Кроме того, за месяц на 9,0% подорожала туалетная бумага (за последнюю неделю - на 1,3%).

Ситуация с коронавирусом в мире

Одним из эпицентров коронавируса сейчас являются США. В Соединенных Штатах от коронавируса умерли 7159 человек, в течение последних суток зарегистрировали 1480 смертей. США по состоянию на 5 апреля являются страной с самым высоким числом подтвержденных случаев заболевания.

А в Италии уровень распространения заболевания стабилизируется. За последние сутки от коронавируса умерли 766 человек, почти столько же, как за предыдущие сутки. Общее число умерших выросло до 14 681. Это самый большой показатель во всем мире.

Вместе с тем, число погибших в результате заражения коронавирусом в Испании снижается второй день подряд. За последние сутки от этой болезни умерли 809 человек по сравнению с 932 в предыдущий период.

В Китае ситуация с коронавирусом улучшилась. Впрочем, ученые из Уханя взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.

В Грузии 4 апреля от коронавируса умерла первая пациентка, 79-летняя жительница города Марнеули.