Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 19 квітня

Пандемія коронавірусу в світі забрала життя більше 150 тис. осіб. ООН закликає країни до створення глобальної коаліції для боротьби з інфекцією. Швидкість поширення COVІD-19 в Україні продовжує зростати. Влада прогнозує можливий спалах захворюваності після Великодня, тому в багатьох регіонах на вихідних посилені карантинні заходи. Детально про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі - на РБК-Україна.

Важливо:

кількість випадків COVІD-19 в Україні досягла 5106

від ускладнень померло 133 людини

МОЗ анонсував збільшення зарплати медикам до 300%

більше 30 тис. правоохоронців будуть контролювати дотримання карантину на свята

смертність від коронавірусу серед пацієнтів від 50 років становить 5,1%

Статистика по Україні

На 18 квітня діагноз COVІD-19 підтвердився у 5106 українців. За даними Міністерства охорони здоров'я, число летальних випадків зросло до 133 осіб. При цьому вилікувалося від коронавірусної хвороби 275 українців, з них 13 дітей.

На амбулаторному лікуванні перебувають 3371 пацієнтів, госпіталізовано з початку епідемії - 1735 осіб.

За минулу добу коронавірус виявили у 99 медпрацівників, з них 97 працівників медичних закладів Вінницької області.

Також продовжує зростати кількість випадків інфікування в Києво-Печерській лаврі. За день COVІD-19 виявили у 26 ченців. Троє служителів померли від ускладнень хвороби. Шестеро людей вже одужали і повернулися до лаври.

Посилення карантину на Великдень

На час великодніх вихідних з 18-го до 21 квітня в регіонах були посилені обмеження для боротьби з поширенням коронавірусу.

Президент Володимир Зеленський закликав українців відзначати свята вдома. За словами глави держави, велике скупчення людей на Великдень призведе до появи хвилі захворюваності, коли буде інфіковано від 2 до 10% населення. Зеленський зазначив, що така статистика поставить медиків перед вибором, кого лікувати, як це сталося в Італії.

У МВС заявили, що якщо в богослужіннях на Великдень візьме участь хоча б 10% від торішньої кількості вірян (7,5 млн), в Україні може початися масштабний спалах епідемії.

У церквах на свято організували онлайн-трансляцію богослужінь. Настоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній звернувся до віруючих з проханням подбати про оточуючих і залишитися вдома на Великодні свята.

Однак УПЦ Московського патріархату дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях, незважаючи на карантин. Глава УПЦ Онуфрій заявив, що в храмах будуть відбуватися великодні богослужіння, а віруючі зможуть взяти участь в них на вулиці.

Для охорони правопорядку та контролю за дотриманням карантину 19 квітня в Україні задіють понад 30 тис. співробітників правоохоронних органів. У разі масового скупчення людей в храмах будуть застосовуватися сили спецназу.

Так, в Києві з вечірньої служби 18 квітня заступили на чергування співробітники Нацполіціі і військові Нацгвардії в 179 храмах.

У Житомирі заборонили відвідування храмів на Великдень. Міськрада ухвалила рішення про заборону релігійних масових заходів під час великодніх свят. Також всі храми в Мукачеві закрили до понеділка.

У кількох регіонах України на період довгих вихідних з нагоди Великодня, ввели обмеження на відвідування громадських місць, зупинили роботу громадського транспорту, закрили ринки.

У Сумській області була введена заборона на перебування громадян в громадських місцях з 13:00 18 квітня і до 6:00 21 квітня. У Львові та Вінницькій області заборонили торгівлю на ринках під час свят.

Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар оголошені карантинними зонами. Облрада заборонила в'їзд і виїзд з міст до 21 квітня.

У Донецькій області громадянам не рекомендували відвідання громадських місць і обмежили роботу міського транспорту.

Боротьба з пандемією COVІD-19 в світі

Коронавірусом заразилося понад 2,3 млн населення планети, від ускладнень хвороби померло 156 тис. осіб. Епіцентром інфекції в світі є США, де хворіють 706 тис. людей, а померло вже 37 тис. У Європі найвищі показники захворюваності - в Іспанії (191,7 тис. інфіковано, 20 тис. померло).

У ВООЗ повідомили, що наступним епіцентром пандемії COVID-19 - після Китаю та Іспанії - може стати Африка. На континенті росте динаміка захворюваності.

Організація об'єднаних націй закликає створити глобальну коаліцію для розробки вакцини від коронавірусу. Генсек ООН Антоніу Гуттеріш заявив, що ліки повинні сприйматися як глобальне суспільне надбання.

Масовий випуск потенційної вакцини вже запущено у Великобританії. Препарат, розроблений Оксфордським університетом, ще проходить клінічні випробування. До моменту їх закінчення у вересні планується провести 1 млн доз.

Тим часом у Штатах успішно завершилися випробування вакцини Remdesivir на добровольцях. Всі хворі, які приймали препарат, видужували від вірусу за тиждень.

США продовжує лідирувати за кількістю інфікованих і жертв. Однак президент Трамп припускає, що кількість померлих в країні ще зросте до 60-65 тис. При цьому глава держави вже представив проект поетапного виходу з карантину, в т.ч. американським фермерам планується виділити допомогу в розмірі 19 млрд доларів.

В Іспанії коронавірусна хвороба забрала життя більше 20 тис. осіб. За даним показником країна посідає третє місце після США і Італії. За добу в Іспанії було зафіксовано 565 летальних випадків.

У Великобританії кількість померлих за минулий день досягла 888 осіб. Всього в країні зафіксовано 15 464 летальних випадків. З початку спалаху в Сполученому Королівстві підтверджено понад 114 тис. випадків інфікування COVID-19.

Влада Північної Кореї продовжує приховувати інформацію про захворюваність коронавірусом. КНДР не надала офіційної статистики, проте повідомлення про випадки інфікування COVID-19 всередині держави з'явилися ще в кінці березня.

У Білорусі зростає кількість смертей від коронавірусу. Зафіксовано 45 летальних випадків, а видужала 458 громадян. Загальна кількість захворілих склала 4779. Незважаючи на спалах інфекції, президент Лукашенко має намір відновити навчальний процес у школах.

Карантин в Італії можуть пом'якшити з 4 травня. На підставі статистики наступних двох тижнів влада країни розгляне можливість дозволити роботу ресторанів, кафе і парків.