Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля

Пандемия коронавируса в мире унесла жизни более 150 тыс. человек. ООН призывает страны к созданию глобальной коалиции для борьбы с инфекцией. Скорость распространения COVІD-19 в Украине продолжает расти. Власти опасаются вспышки заболеваемости после Пасхи, поэтому во многих регионах на выходных ужесточены карантинные меры. Подробно о ситуации с коронавирусом в Украине и мире - на РБК-Украина.

Важно:

количество случаев COVІD-19 в Украине достигло 5106

от осложнений умерло 133 человека

Минздрав анонсировал увеличение зарплаты медикам до 300%

более 30 тыс. правоохранителей будут контролировать соблюдение карантина на праздники

смертность от коронавируса среди пациентов от 50 лет составляет 5,1%

Статистика по Украине

На 18 апреля диагноз COVІD-19 подтвердился у 5106 украинцев. По данным Минздрава, число летальных случаев возросло до 133 человек. При этом вылечилось от коронавирусной болезни 275 украинцев, из них 13 детей.

На амбулаторном лечении пребывают 3371 пациентов, госпитализировано с начала эпидемии - 1735 человек.

За прошлые сутки коронавирус выявили у 99 медработников, из них 97 сотрудников учреждений здравоохранения Винницкой области.

Также продолжает расти количество случаев инфицирования в Киево-Печерской лавре. За день COVІD-19 выявили у 26 монахов. Трое служителей умерли от осложнений болезни. Шесть человек уже выздоровели и вернулись в лавру.

Усиление карантина на Пасху

На время пасхальных выходных с 18-го до 21 апреля в регионах были ужесточены ограничения для борьбы с распространением коронавируса.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отмечать праздники дома. По словам главы государства, большое скопление людей на Пасху приведет к появлению волны заболеваемости, когда будет инфицировано от 2 до 10% населения. Зеленский отметил, что такая статистика поставит медиков перед выбором, кого лечить, как это произошло в Италии.

В МВД заявили, что если в богослужениях на Пасху примет участие хотя бы 10% от прошлогоднего количества верян (7,5 млн), в Украине может начаться масштабная вспышка эпидемии.

В церквях на праздник организовали онлайн-трансляцию богослужений. Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний обратился к верующим с просьбой позаботиться об окружающих и остаться дома на Пасхальные праздники.

Однако УПЦ Московского патриархата разрешила проводить богослужения на Пасху на прихрамовых территориях, несмотря на карантин. Глава УПЦ Онуфрий заявил, что в храмах будут совершаться пасхальные богослужения, а пришедшие верующие смогут принять участие в них на улице.

Для охраны правопорядка и контроля за соблюдением карантина 19 апреля в Украине задействуют более 30 тыс. сотрудников правоохранительных органов. В случае массового скопления людей в храмах будут применяться силы спецназа.

Так, в Киеве с вечерней службы 18 апреля заступили на дежурство сотрудники Нацполиции и военные Нацгвардии в 179 храмах.

В Житомире запретили посещение храмов на Пасху. Горсовет принял решение о запрете религиозных массовых мероприятий во время пасхальных праздников. Также все храмы в Мукачево закрыли до понедельника.

В нескольких регионах Украины на период длинных выходных по случаю Пасхи, ввели ограничения на посещение общественных мест, остановили работу общественного транспорта, закрыли рынки.

В Сумской области был введен запрет на нахождение граждан в общественных местах с 13:00 18 апреля и до 6:00 21 апреля. Во Львове и Винницкой области запретили торговлю на рынках во время праздников.

Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар объявлены карантинными зонами. Облсовет запретил въезд и выезд из городов до 21 апреля.

В Донецкой области гражданам не рекомендовали посещение общественных мест и ограничили работу городского транспорта.

Борьба с пандемией COVІD-19 в мире

Коронавирусом заразилось более 2,3 млн населения планеты, от осложнений болезни умерло 156 тыс. человек. Эпицентром инфекции в мире является США, где болеют 706 тыс. людей, а умерло уже 37 тыс. В Европе самые высокие показатели заболеваемости - в Испании (191,7 тыс. инфицировано, 20 тыс. умерло).

В ВОЗ сообщили, что следующим эпицентром пандемии COVID-19 - после Китая и Испании - может стать Африка. На континенте растет динамика заболеваемости.

Организация объединенных наций призывает создать глобальную коалицию для разработки вакцины от коронавируса. Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что лекарство должно восприниматься как глобальное общественное достояние.

Массовый выпуск потенциальной вакцины уже запущен в Великобритании. Препарат, разработанный Оксфордским университетом, еще проходит клинические испытания. К моменту их окончания в сентябре планируется произвести 1 млн доз.

Тем временем в Штатах успешно завершились испытания вакцины Remdesivir на добровольцах. Все заболевшие, которые принимали препарат, выздоравливали от вируса за неделю.

США продолжает лидировать по количеству инфицированных и жертв. Однако президент Трамп предполагает, что количество умерших в стране еще возрастет до 60-65 тыс. При этом глава государства уже представил проект поэтапного выхода из карантина, в т.ч. американским фермерам планируется выделить помощь в размере 19 млрд долларов.

В Испании коронавирусная болезнь унесла жизни более 20 тыс. человек. По данному показателю страна находится на третьем месте после США и Италии. За сутки в Испании было зафиксировано 565 летальных случаев.

В Великобритании количество умерших за прошедший день достигло 888 человек. Всего в стране зафиксировано 15 464 летальных случаев. С начала вспышки в Соединенном Королевстве подтверждено свыше 114 тыс. случаев инфицирования COVID-19.

Власти Северной Кореи продолжают скрывать информацию о заболеваемости коронавирусом. КНДР не предоставила официальной статистики, однако сообщения о случаях инфицирования COVID-19 внутри государства появились еще в конце марта.

В Беларуси растет количество смертей от коронавируса. Зафиксировано 45 летальных случаев, а выздоровело 458 граждан. Общее количество заболевших составило 4779. Несмотря на вспышку инфекции, президент Лукашенко намерен возобновить учебный процесс в школах.

Карантин в Италии могут смягчить с 4 мая. На основании статистики последующих двух недель власти страны рассмотрят возможность разрешить работу ресторанов, кафе и парков.