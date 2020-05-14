Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 14 травня

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Влада прагне за допомогою адаптивного карантину локалізувати пандемію і починає новий етап послаблення обмежень, а в столиці побоюються транспортного колапсу. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 14 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість заражених в країні досягло 16425

померли від ускладнень інфекції 439 українців

адаптивний карантин - основний засіб боротьби з пандемією

22 травня Україна перейде на другий етап послаблення карантину

громадянам дозволили збиратися у кафе вчотирьох

мер столиці заявив про загрозу транспортного колапсу в Києві

Статистика захворюваності по Україні

В країні зросла кількість заражених за добу до 405. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про рекордну за весь час пандемії кількість одужавших 343 пацієнтів за останні 24 години. Всього за даними МОЗ інфіковано в Україні 16425 осіб, померло від ускладнень 439, одужали 3716. Серед хворих 3208 медичних працівників та 1130 дітей. У даний момент підключено до апаратів штучної вентиляції легенів 19 співробітників системи охорони здоров'я і одна дитина.

Степанов поінформував, що 300% надбавки медікам, які працюють з хворими на коронавірус, виплачено у 18 областях. Керівництву інших регіонів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав про кримінальну відповідальність за невиплату зарплати.

Адаптивний карантин в Україні

Уряд збирається продовжити карантин, але з переходом до адаптивної його моделі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. У Кабміні впевнені, що місцева влада з більшими повноваженнями зможе локалізувати пандемію. "Робити локдаун всій країні в червні або липні може бути вже недоцільно. В цей момент ми повністю перейдемо до моделі адаптивного карантину", - вважає прем'єр. За його словами, у разі позитивного сценарію ситуації з коронавірусом в країні з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень. Запуск міжміського транспорту і метро поки у найближчій перспективі не очікується. За словами Шмигаля, метро та міжміські перевезення приведуть до швидкого поширення хвороби і неможливості локалізувати пандемію за допомогою адаптивного карантину, тому ці послаблення можуть бути введені тільки на третьому етапі.

Мер столиці Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням відкрити метро з 25 травня, оскільки навіть із збільшеною кількістю маршрутів громадський транспорт не справляється з потоком пасажирів. В умовах послаблення карантину, коли в столиці мільйони щодня їздять на роботу, ситуація може закінчитися транспортним колапсом. "Я звертаюся до уряду, після 22 травня, а точніше з 25 травня дозволити відновити роботу метро в столиці... Ми не хотіли закривати метро і тримали його роботу до останнього, поки уряд не прийняв рішення", - сказав столичний градоначальник.

Кличко також повідомив, що в Києві крім непродовольчих магазинів, перукарень, літніх майданчиків кафе і ресторанів та іншого малого і середнього бізнесу, почали працювати і стоматологічні клініки, а також 31 продовольчий ринок. Всього в Україні відновили роботу 640 агропродовольчих ринків, 14 закрилися самостійно, щодо 50 складено протоколи про порушення санітарних норм, інформує Держпотребслужба.

Під час послаблення карантину Кабмін дозволив на літніх майданчиках кафе та ресторанів за одним столом перебувати до 4 осіб, крім того в громадських місцях дозволено перебування груп до 8 громадян при дотриманні соціальної дистанції і масочного режиму.

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок другого етапу пом'якшення карантину в Україні. "Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. Другий етап пом'якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та інше", - сказав Зеленський у відеозверненні.

За добу з Туреччини повернулися на батьківщину спецрейсом 109 українців. Також в нашу країну прилетіли 18 іноземців, які мають право проживання в Україні. За інформацією Мінінфраструктури, протягом тижня заплановано 24 евакуаційних рейсу з Маніли, Франкфурта, Лондона, Парижа, Берліна, Шарджі, Нью-Йорка, Лісабона, Тбілісі, Шанхая, Дубая, Мадрида, Аліканте, Ніцци, Дюссельдорфа, Неаполя, Єревана, Вільнюса, Амстердама, Тель Авіва, Тараз і Гамбурга. МВС повідомило про відкриття пішохідного переходу "Шегині" на кордоні з Польщею.

Боротьба з пандемією в світі

У США аналітики прогнозують збільшення показника смертності від коронавирусу у два рази. Директор Інституту систем вимірювань і аналізу Університету штату Вашингтон доктор Крістофер Мюррей вважає, що до 4 серпня в країні через коронавирус помруть 147 тис американців. Найбільша кількість нових летальних випадків станеться в Нью-Йорку і в штаті Массачусетс.

У Франції перед ослабленням карантину збільшилися захворюваність і смертність від коронавирусу. За добу в країні заразилися 708 осіб, померли від ускладнень 328 французів. Останній раз такі показники були у середині березня під час піку пандемії. На даний момент в країні госпіталізовано 21 595 хворих COVID-19, у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 2542 пацієнтів.

В Іспанії Верховний суд розглядає колективний позов 3 тис громадян до прем'єр-міністра і 22 членів уряду. Іспанці, які втратили своїх рідних, звинувачують владу в тому, що вона дозволила проводити мітинги, у той момент, коли пандемія охопила територію держави.

У Південній Кореї після пом'якшення карантину стався спалах захворювання. В країні виявлено 119 нових інфікованих. У даний момент інфіковано 10 962 корейця.

Німеччина збирається відкрити кордони з 15 червня. В рамках послаблення карантину з 13 травня відкрилися пункти пропуску через кордон між Австрією і Баварією, а з 16 травня обмеження будуть зняті на кордоні з Данією і Люксембургом. Чехія також заявила про відкриття кордонів з Австрією і Словаччиною 8 червня.

Футбольні чемпіонати Чехії, Австрії та Португалії повідомили про відновлення сезону змагань з кінця травня-початку червня. Перший матч чеської ліги пройде вже 23 травня.