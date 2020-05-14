Коронавирус в Украине и мире: что известно на 14 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти стремятся с помощью адаптивного карантина локализовать пандемию и начинают новый этап ослабления ограничений, а в столице опасаются транспортного коллапса. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 14 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество зараженных в стране достигло 16425

скончались от осложнений инфекции 439 украинцев

адаптивный карантин – основное средство борьбы с пандемией

22 мая Украина перейдет на второй этап ослабления карантина

гражданам разрешили находиться в кафе до 4 человек за одним столиком

мэр столицы заявил об угрозе транспортного коллапса в Киеве

Статистика заболеваемости по Украине

В стране выросло количество зараженных за сутки до 405. При этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о рекордном за все время пандемии числе выздоровевших 343 пациентах за последние 24 часа. Всего по данным Минздрава инфицированы в Украине 16425 человек, умерли от осложнений 439, вылечились 3716. Среди заболевших 3208 медицинских работников и 1130 детей. На данный момент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 19 сотрудников системы здравоохранения и один ребенок.

Степанов проинформировал, что 300% надбавки медикм, работающим с больными коронавирусом, выплачены в 18 областях. Руководству остальных регионов министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил об уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

Адаптивный карантин в Украине

Правительство собирается продлить карантин, но с переходом к адаптивной его модели, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. В Кабмине уверены, передав больше полномочий местным властям можно локализовать пандемию. "Делать локдаун всей стране в июне или июле может быть уже нецелесообразно. В данный момент мы полностью перейдем к модели адаптивного карантина", - полагает премьер. По его словам, в случае позитивного сценария ситуации с коронавирусом в стране, с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений. Запуск междугороднего транспорта и метро пока в ближайшей перспективе не ожидается. По словам Шмыгаля, метро и междугородние перевозки приведут к быстрому распространению болезни и невозможности локализовать пандемию с помощью адаптивного карантина, поэтому эти послабления могут быть введены только на третьем этапе.

Мэр столицы Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой открыть метро с 25 мая, поскольку даже с увеличенным количеством маршрутов общественный транспорт не справляется с потоком пассажиров. В условиях ослабления карантина, когда в столице миллионы людей каждый день ездят на работу, ситуация может закончиться транспортным коллапсом. "Я обращаюсь к правительству, после 22 мая, а точнее с 25 мая разрешить возобновить работу метро в столице…Мы не хотели закрывать метро и держали его работу до последнего, пока правительство не приняло решение", - сказал столичный градоначальник.

Кличко также сообщил, что в Киеве кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, начали работать и стоматологические клиники, а также 31 продовольственный рынок. Всего в Украине возобновили работу 640 агропродовольственных рынков, 14 закрылись самостоятельно, в отношении 50 составлены протоколы о нарушении санитарных норм, информирует Госпродпотребслужба.

В рамках ослабления карантина Кабмин позволил на летних площадках кафе и ресторанов за одним столиком находиться до 4 человек, кроме того в общественных местах разрешено пребывание групп до 8 граждан при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Президент Владимир Зеленский объявил о начале второго этапа смягчения карантина в Украине. "Не отмена, не конец, а именно смягчение. Второй этап смягчения карантина планируется на 22 мая. Он коснется, в частности, спортивных соревнований, работы гостиниц, проведения ВНО и другого", - сказал Зеленский в видеобращении.

За сутки из Турции вернулись на родину спецрейсом 109 украинцев. Также в нашу страну доставлены 18 иностранцев, которые имеют право проживания в Украине. По информации Мининфраструктуры, в течение недели запланированы 24 эвакуационных рейса из Манилы, Франкфурта, Лондона, Парижа, Берлина, Шарджи, Нью-Йорка, Лиссабона, Тбилиси, Шанхая, Дубая, Мадрида, Аликанты, Ниццы, Дюссельдорфа, Неаполя, Еревана, Вильнюса, Амстердама, Тель Авива, Тараза и Гамбурга. МВД сообщило об открытии пешеходного перехода "Шегини" на границе с Польшей.

Борьба с пандемией в мире

В США аналитики прогнозируют увеличение показателя смертности от коронавируса в два раза. Директор Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон доктор Кристофер Мюррей считает, что до 4 августа в стране из-за коронавируса умрут 147 тыс американцев. Наибольшее количество новых летальных случаев произойдет в Нью-Йорке и в штате Массачусетс.

Во Франции перед ослаблением карантина увеличились заболеваемость и смертность от коронавируса. За сутки в стране заразились 708 человек, умерли от осложнений 328 французов. Последний раз такие показатели были в середине марта во время пика пандемии. На данный момент в стране госпитализированы 21 595 больных COVID-19, в отделениях интенсивной терапии находятся 2542 пациентов.

В Испании Верховный суд рассматривает коллективный иск 3 тыс граждан к премьер-министру и 22 членам правительства. Потерявшие своих родных испанцы обвиняют власти в том, что они позволили проводить митинги, в тот момент, когда пандемия охватила всю территорию государства.

В Южной Корее после смягчения карантина произошла вспышка заболевания. В стране выявлены 119 новых инфицированных. На данный момент инфицированы 10 962 корейца.

Германия собирается открыть границы с 15 июня. В рамках ослабления карантина с 13 мая открылись пограничные переходы между Австрией и Баварией, а с 16 мая ограничения будут сняты на границе с Данией и Люксембургом. Чехия также заявила об открытии границ с Австрией и Словакией 8 июня.

Футбольные чемпионаты Чехии, Австрии и Португалии сообщили о возобновлении сезона состязаний с конца мая-начала июня. Первый матч чешской лиги пройдет уже 23 мая.