Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 14 квітня

Короновірус продовжує поширюватися в Україні і світі. Ситуація з карантином в країні загострюється в зв'язку з Великоднем, у ВООЗ не очікують швидкого завершення пандемії і сподіваються на створення вакцини. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 14 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні інфіковано 3102 осіб

від хвороби померли 93 українця

влада готується до посиленого карантину на Великдень

Рада дозволила створювати спеціалізовані госпіталі та дозволила обробляти дані громадян без їх згоди

у ВООЗ впевнені, що коронавірус не зникне до появи вакцини

Статистика по Україні

Кількість заражених в Україні збільшилася за добу на 325 осіб і склала 3102 хворих. Нові випадки COVID-19 зафіксовані в Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській та Миколаївській областях. За даними Міністерства охорони здоров'я, за день в країні тестуються на коронавірус від 2,5 до 3 тис осіб. Більше 25% нових інфікованих - медичні працівники. Лідирує за кількістю заражених Київ. На даний момент в столиці хворіють на коронавірус 495 осіб.

За останні 24 години в країні загинули від інфекції 10 українців, двоє - в Києві. Загальна кількість летальних випадків складає 93.

"Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього", - заявив президент Володимир Зеленський. В Офісі президента повідомили, що на католицький Великдень до храмів прийшли 126 тис українців у порівнянні з майже 3 млн у минулому році.

Посилення карантину в Україні

Посилення карантину напередодні найбільш шановного релігійного свята Великодень викликало конфліктні ситуацій правоохоронців і священнослужителів у регіонах. Інформацію повіждомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Церковникам у 3-х випадках поліцією винесені адмін штрафи. Ще з 12-ти - матеріали вивчаються", - уточнює міністр.

Влада Києва закрила Києво-Печерську лавру в зв'язку з новими 90 випадками зараження. За словами мера Віталія Кличка, в столиці з 79 нових інфікованих 63 зафіксовано в Лаврі. У КМДА також роз'яснили, як планується вводити примусовий карантин на підприємствах. Якщо хтось захворів на коронавірус, весь колектив буде відправлений на самоізоляцію з обов'язковим наглядом лікарів. "Для кожного підприємства або установи будуть складати окремий план ліквідації осередку інфекційного захворювання. Складати план і контролювати його виконання будуть Київський міський лабораторний центр МОЗ України, Головне управління Держпродспоживслужби в Києві та Головне управління Держпраці у Київській області", - йдеться в повідомленні КМДА.

Верховна Рада прийняла закон про карантин, який дозволяє на час епідемії створювати владі спеціалізовані госпіталі та обсерватори. Крім того, народні депутати дозволили обробку даних без згоди особи. "Мова йде про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - йдеться в законі. Після закінчення карантину такі дані повинні бути знеособлені, а в разі неможливості знищені.

За інформацією МВС, поліція відкрила 56 кримінальних проваджень та складено 6042 адміністративних протоколів за порушення карантину. Найбільша кількість порушників зафіксована у Дніпропетровській області - 1008, Києві - 791, Львівській області - 453, Запорізькій - 398, Одеській - 303 і Харківській області - 301.

Боротьба з пандемією у світі

За тиждень кількість заражених у світі зросла майже до 2-х мільйонів. Померли від інфекції 114 тис 248. Найгірші показники у країни, яка очолює економічний рейтинг планети. Число хворих у США перевищила 560 тис, кількість летальних випадків за 7 днів збільшилися вдвічі до 22 тис. Висока швидкість поширення інфекції фіксується в Іспанії, Італії, Британії та Німеччині. Кількість випадків COVID-19 у цих країнах значно перевищило 100 тис і найближчим часом може подвоїтися.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я впевнені, що найбільш ефективним засобом протидії пандемії є карантинні заходи. "Якщо здорова людина не знаходиться в одному приміщенні з хворим, то маска ій не потрібна. Якщо вона знаходиться в натовпі, тоді так. Однак фізична дистанція більш захищає від зараження, ніж маска", - заявила представник ВООЗ Меліта Вуйнович. За її словами, якщо не дотримувати дистанцію, не мити руки, то людина захворіє навіть при її використанні. Також в організації заявили, що коронавірус не зникне до тих пір, поки не буде винайдено і не почне широко застосовуватися вакцина. Хвороба буде повертатися час від часу невеликими спалахами.

У Китаї зафіксовано зростання кількості інфікованих. За добу було зареєстровано 108 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих склала 82 тис 160, померли від інфекції 3341 осіб. Влада країни ввела цензуру щодо наукових публікацій, що стосуються дослідження походження коронавирусу.

Франція продовжить карантин до 10 травня. Як пишуть місцеві ЗМІ, влада побоюється другої хвилі через швидке зняття обмежень, тому скасування карантину буде проводитися поступово і тільки після зниження рівня поширення хвороби. У країні зафіксовано 95 тис 403 випадки COVID-19, померли від ускладнень 14 тис 393 особи. З госпіталізованих 31 тис 826 пацієнтів у важкому стані перебувають 6 тис 845.

В Іспанії уряд дозволив відновити роботу підприємств промисловості і будівництва. При цьому, маски залишаються необхідним атрибутом на підприємствах, де працівники знаходяться на відстані до двох метрів один від одного. Також рекомендується дезінфікувати предмети, такі як окуляри і мобільні телефони, а в громадському транспорті країни планується видати 10 млн масок. У Чехії продовжили карантин до 30 квітня і уточнили, в яких випадках можна не носити маски. Винятки передбачено водіям і пасажирам в одному автомобілі, якщо вони є членами одного домогосподарства, водіям громадського транспорту, якщо вони знаходяться у повністю ізольованій кабіні, дітям до двох років, особам з ментальними розладами і розладами аутистичного спектру.