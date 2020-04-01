Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 1 квітня

Коронавірус в Україні та світі продовжує поширюватися. Число заражених Covid-19 у світі перевищила 800 тис осіб, померли понад 40 тис. За день в Україні зафіксовано кілька летальних випадків, влада посилюють відповідальність за порушення карантину. Детальніше про пандемії в Україні і світі 1 квітня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

у світі заражені коронавірусом понад 800 тис людей

кількість інфікованих у країні збільшилася до 645

померли від хвороби 17 людей

влада готуються до десятикратного збільшення кількості хворих

посилюється відповідальність за порушення карантину, хворим дозволили виходити тільки в магазини і аптеки

уряд дозволив роботу продовольчих ринків

Нові випадки інфікування в Україні

За даними МОЗ, за останню добу захворіли коронавірусом в Україні майже 100 осіб. Загальна кількість заражених зросла до 645, померли від хвороби 17 осіб, 10 одужали. Нові хворі Covid-19 виявлено в Одеській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській та Сумській областях, зараження також підтвердили в окупованому Донецьку.

У Чернівцях днем померли від коронавіруса відразу дві людини, ще один хворий помер в Сумській області. В Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус. Народжений від неї немовля перебуває реанімації. У Тернополі у важкому становищі знаходиться інфікований 1,5-річна дитина.

У Києві кількість хворих збільшилася до 107 осіб. Всі пацієнти з пневмонією проходять обов'язкове тестування на коронавірус. Введена додаткова відповідальність за порушення карантину. "Перше порушення - штраф 17 тисяч гривень. Друге порушення 34 тисячі гривень. Ті, хто зовсім не розуміють і порушують правила третій раз - кримінальна відповідальність", - заявив мер столиці Віталій Кличко. При цьому, уряд дозволив хворим коронавірусом у невідкладних випадках виходити в аптеки і магазини. Головною умовою є використання маски і дотримання дистанції в 1,5 метра.

Боротьба з коронавірусом в Україні

В Тернополі жителям заборонили збиратися групами більше двох осіб, в разі похорону до 10 осіб. Дітям до 14 років дозволено перебувати на вулиці тільки разом з батьками. У Дніпрі заборонили жителям відвідувати парки, зелені зони і пляжі.

В Києві за пікніки мерія встановила штрафи у розмірі від 1700 до 3400 гривень.

В Івано-Франківську ставлять КПП на в'їздах у місто. Всім проїжджаючим будуть проводити обов'язковий температурний скринінг.

Моз розробив план реагування на ситуацію з коронавірусом. "Коли ми говоримо про першу хвилю, це 67 тис ліжок, але є питання і лікарень другої хвилі, які будуть підключені, коли понад 50% ліжкового фонду буде зайнятий хворими з коронавирусной хворобою. Для цього ми розробили план поетапного реагування на ситуацію, яка є в країні. Саме епідемічну ситуацію", - заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Відомство уточнило алгоритм медичної сортування та госпіталізації хворих українців. В даний час стаціонарне лікування застосовується до інфікованим в середньому або важкому стані, з ознаками пневмонії, а також пацієнтам, які входять у групу ризику. Також з'явилася інформація про розробці протоколу поховання померлих від коронавіруса. Найближчим часом цей документ надійде в регіони.

На тлі побоювань про дефіцит продуктів Моз дозволив роботу продовольчих ринків.

За даними Держприкордонслужби, за добу повернулися на батьківщину 5 тисяч українців. Після закриття кордонів 11 тисяч українців звернулися до дипломатичних консульства і скористалися програмою "Захист". 40 наших співгромадян проходять лікування за кордоном, четверо померли.

Під час наради у президента Володимира Зеленського було вирішено, що повернулися з-за кордону українцям будуть проводити ПЛР тести на п'ятий-шостий день після вильоту. В Офісі президента також повідомили про прибуття нової партії тестів, захисних окулярів і обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів з Китаю.

Посилення карантину в світі

США продовжать карантин до кінця квітня. Крім того, передбачається посилення обмежувальних заходів. За словами глави Білого дому Дональда Трампа, пік смертності не настане протягом ще двох тижнів. "У найближчі 30 днів настануть непрості часи, і це дуже важливі 30 днів", - сказав Трамп. На даний момент в країні виявлені 163,8 тис хворих, померли понад 3 тис осіб.

Влада Чорногорії ввели комендантську годину, який діє з 19:00 до 5:00. Залишати вдома дозволили тільки для вигулу тварин і не більше години. В Ізраїлі обмежили кількість працюючих на підприємствах 15%, заборонили збиратися в суспільстві більше двох осіб. Введені жорсткі обмеження по кількості людей під час проведення обрядів одруження, поховання і молитви. У Москві зажадали для кожного виходу з дому отримувати на сайті мерії QR-код. Тепер кожен вихід в магазин, викид сміття, прогулянка з собакою або виїзд на дачу повинен бути схвалений владою. У Грузії крім комендантської години ввели заборону на торгівлю алкоголем.

В столиці Азербайджану закрили метрополітен до 20 квітня, а в Туркменістані заборонили слово "коронавірус" і носіння масок, тепер за це громадянам країни загрожує арешт.

В Китаї 30 березня лікарі не зафіксували жодного летального випадку і ні одного нового зараження. За весь час спалаху пандемії в країні захворіли 82223 людини, померли 3308.

наймолодшою жертвою Covid-19 в Європі стала 12-річна дівчинка з Бельгії. У країні зафіксовано 705 летальних випадків, 94 за останню добу. За час пандемії виявлено 12 775 заражених.

Смертність в Іспанії другий день поспіль досягає піку. За добу від коронавіруса померли 849 осіб, зафіксовані 9222 нових випадки зараження. На даний момент хворіють коронавірусом 94 417 іспанців. Від інфекції в країні померли 8 189.