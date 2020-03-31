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В Україні число хворих коронавірусом перевищило 600 осіб

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 22:01
В Україні число хворих коронавірусом перевищило 600 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу коронавірус підтвердили у 96 українців

Кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зросла до 645 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, за день було підтверджено 96 нових випадків зараження коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про 17 смертельних випадків від вірусу. Від інфекції одужали 10 українців - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу у їхньому організмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про третій випадок зараження в Чернігівській області. Хворого помістили до Корюківської центральної районної лікарні.

Також сьогодні у Чернівецькій ОДА заявили про два нових смертельних випадки від коронавірусу у регіоні. Померли чоловік і жінка похилого віку.

Детальніше про пандемію коронавірусу в Україні та світі 31 березня - в матеріалі РБК-Україна.

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