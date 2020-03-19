Коронавірус в Україні: МОЗ розробив новий алгоритм дій

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Також МОЗ презентує інтерактивну мапу місць для госпіталізації

МОЗ розробив новий алгоритм дій у разі поширення коронавірусу на території України. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

В МОЗ розроблено алгоритм реагування на спалах коронавірусу на прикладі інших країн.

"Ми чітко зараз розробили алгоритм реагування, який базується на сценарії розвитку спалаху на базі країни Італії. Ми бачимо, що 70% в Італії перехворіють на легкі форми.. Тому по нашому стандарту надання медичної допомоги, які повністю враховує кращі практики КНР та Італії, ми будемо прпонувати і надавати меддопомогу в легких випадках амбулаторно при домашній самоізоляції. Для інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації ми вже чітко розпланували мапу, щоб всі розуміли куди, який випадок доставити", - заявив Ляшко.

Він зазначив, що такі сценарії в нас передбачені під певну кількість людей, які одночасно мають коронавірусну хворобу.

"Другий сценарій - це перехід за межі стаціонарних відділень або інфекційних лікарень, коли ми будемо залучати перепрофільовані заклади, тобто заклади терапевтичні, які будуть також приймати тяжкохворих, щоб забеспечити їм інтенсивну терапію", - заявив Ляшко.

Також він розповів про третій сценарій.

"Третій сценарій передбачає, коли в разі введення надзвичайного стану, можна буде залучати приватні заклади", - додав Ляшко.

Нагадаємо, українська влада не виключає введення заходів реагування у разі масового поширення коронавірусу на території України.

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксовані 16 випадків зараження коронавірусом. Серед них - дві смерті.