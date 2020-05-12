Коронавірус в Україні 12 травня: кількість зафіксованих випадків

Коронавірус поширюється в регіонах України. За добу МОЗ зафіксовано 416 нових заражень і 17 летальних випадків COVID-19 в країні. Всього кількість інфікованих досягла 15648 хворих, померли 408 українців, одужили 3288 пацієнтів.

За добу найбільша кількість заражених виявлено у Чернівецькій, Львівській, Рівненській областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 12 травня

Чернівецька область - 2324 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 56 мешканців регіону. У Заставнівському районі помер 62-річний депутат сільської ради, у якого крім COVID-19 були хронічні хвороби. Ситуація в області з захворюваністю і смертністю залишається критичною. Вперше інфіковані COVID-19 в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1871 інфікований. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про збільшення кількості заражених у Києві на 66 хворих, серед них 6 медиків. Всього госпіталізовано з COVID-19 у столиці 26 мешканців. Мер Віталій Кличко попередив, що у разі подальшого зростання захворюваності в місті карантин знову буде посилено. Перші інфіковані зареєстровано в столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 1126 інфікованих. За добу кількість заражених збільшилася на 10 осіб. Вперше коронавірус виявлено в регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 1018 інфікованих. У регіоні зафіксовано 19 нових заражених за добу. За інформацією влади, лікарні регіону заповнено інфікованими COVID-19 на 12%. За весь час пандемії в області одужали 337 осіб, померли від ускладнень 18. Перші дані про наявність інфекції на Тернопільщині з'явилися 19 березня.

Київська область - 1000 інфікованих. За даними влади регіону, заразилися за добу коронавірусом 28 мешканців. В області серед всіх інфікованих діагноз COVID-19 встановлено 91 дитини та 158 медичним працівникам. Перші хворі в регіоні зафіксовано 17 березня.

Рівненська область - 978 інфікованих. У Сарненській лікарні померла від коронавирусу 59-річна жінка з Вараша. За даними Міністерства охорони здоров'я, в регіоні за добу заразилися 52 мешканця. Місцева влада повідомляє про 1 004 підтверджених випадків інфікування в області. Перші хворі виявлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 798 інфікованих. МОЗ зафіксував 45 нових хворих на коронавірус за добу. Всього госпіталізовано з COVID-19 268 мешканців регіону, в реанімації - 8 хворих, 3 - на апараті штучної вентиляції легенів. Перші інфіковані на Львівщині зареєстровано 20 березня.

Дніпропетровська область - 731 інфікований. Влада повідомила про нові 27 інфікованих за добу. Нові випадки підтверджено в Дніпрі - 20 жителів, у Кривому Розі - 4, і по одному в Кам'янському, Павлограді та Софіївському районі. Перші заражені зафіксовано в Дніпрі 19 березня.

Закарпатська область - 730 інфікованих. У регіоні за добу виявлено 35 нових хворих, з них 9 в Ужгороді. На даний момент в обласному центрі хворіють на коронавірус 262 мешканця, за весь час померли від ускладнень 6, вилікувалися 43. Перші дані про інфекцію на Закарпатті з'явилися 26 березня.

Одеська область - 646 інфікованих. У Подільську померли від коронавирусу 56-річна працівниця локомотивного депо і 73-річна пенсіонерка. Всього з 7 осіб, які померли від COVID-19 в області, 5 - в Подольську. В даний час у Подільську інфіковано 326 мешканців. За добу в регіоні захворіли на коронавірус 10 осіб: в Одесі - 4, в Балтському районі - 3, в Подільському районі - 2, в Овідіопольському - 1. Перші заражені в Одесі зафіксовано 24 березня.

Харківська область - 595 інфікованих. За добу померли від коронавирусу в регіоні троє харків'ян: 74-річна жінка і двоє чоловіків 45 і 53-річного віку. Кількість інфікованих збільшилася за 24 години на 23 хворих, троє з низ медики. У даний момент госпіталізовано в регіоні 204 мешканця, один під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень, 7 - на кисневої підтримці. Вперше хворі COVID-19 у Харкові виявлено 28 березня.

Вінницька область - 553 інфікованих. 9 мешканців області заразилися за добу. Перші хворі на коронавірус зафіксовано у Вінниці 25 березня. В цілому за весь період пандемії одужали 291 пацієнт, померли від ускладнень інфекції 6.

Житомирська область - 523 інфікованих. За добу в області виявлено 6 нових інфікованих. За даними влади регіону, найбільша кількість хворих зафіксовано у Житомирі 181 особа, в Коростені - 99 і в Бердичеві - 92. Перші випадки хвороби виявлено в регіоні 12 березня.

Волинська область - 482 інфікованих. 12 нових заражених виявлено за добу. Перші випадки інфікування на Волині зареєстровано 25 березня.

Кіровоградська область - 420 інфікованих. Голова облдержадміністрації Андрій Балонь поінформував про 4 нових заражених і 3 одужавших за добу. Всього у даний момент одужали від COVID-19 в регіоні 242 мешканця. Перші заражені виявлено в регіоні 29 березня.

Черкаська область - 342 інфікованих. За останні 24 години померли від коронавирусу троє хворих: 43-річний чоловік з цукровим діабетом, 83-річна жінка з інсультом і пневмонією і 72-річний чоловік з важкою пневмонією. В регіоні підтверджено один новий випадок зараження. Всього в області померли від ускладнень хвороби 11 мешканців, одужали 101 особа. Вперше інфекція виявлена ​​на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 329 інфікованих. За добу в регіоні зафіксовано одне нове зараження COVID-19. За весь час пандемії найбільшу кількість хворих виявлено в обласному центрі - 240. Перші випадки інфікування зафіксовано в регіоні 25 березня.

Полтавська область - 247 інфікованих. В регіоні повідомили про 1 зараження за добу. Вперше інфекція виявлено ​​на Полтавщині 27 березня.

Миколаївська область - 223 інфікованих. За добу в регіоні захворіли коронавірусом 2 мешканця. За весь час пандемії померли 5 осіб, одужали 49 пацієнтів. Вперше COVID-19 виявлено у двох літніх жінок у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Хмельницька область - 178 інфікованих. МОЗ зафіксував 3 нових випадки зараження в регіоні за добу. Серед всіх інфікованих 18 дітей і 18 медичних працівників. Одужали за весь час пандемії в області 53 хворих. Вперше коронавірус виявлено в регіоні 27 березня.

Херсонська область - 161 інфікований. МОЗ підтвердило два нових зараження за добу. За даними влади, в області зареєстровано 2 летальних випадки хвороби і 80 одужень. Вперше інфіковані виявлено у Херсоні 25 березня.

Сумська область - 154 інфікованих. МОЗ не підтвердило нових заражень на коронавірус у регіоні за добу. Вперше випадки хвороби зареєстровано у Сумах 25 березня.

Донецька область - 100 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація із захворюваністю в регіоні за добу не змінилася. Всього в регіоні зареєстровано 3 летальних випадки від коронавирусу і 22 одужання. Перша інформація про хворих в регіоні повідомлялася 18 березня. На окупованій території за добу заразилися 3 мешканців, всього виявлено 181 випадок хвороби. За весь час там померли від коронавирусу 5 осіб і 27 вилікувалися.

Чернігівська область - 77 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 4 заражених за добу. Перші дані про коронавірус у регіоні з'явилися 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Нових хворих у регіоні за добу не виявлено. За весь час пандемії 14 мешканців одужали, 24 лікуються. Вперше інфікованих в області зареєстровано 25 березня.