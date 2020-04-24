Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 24 квітня

В Україні зафіксовано рекордна кількість заражених коронавірусом за добу. За даними Міністерства охорони здоров'я, новими інфікованими за 24 години стали 578 осіб. За весь час епідемії в Україні виявлено 7170 інфікованих, померли 187 українців, вилікувалися 504.

Найбільша кількість заражених зафіксовано в Чернівецькій області та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 24 квітня

Чернівецька область - 1140 інфікованих. У регіоні за добу померли від коронавирусу 4 інфікованих, з них 2 медики. Всього в регіоні зафіксовано 30 летальних випадків хвороби. За інформацією влади, одужали 37 пацієнтів. За добу заразилися 87 мешканців області. Вперше в Україні інфіковані COVID-19 зареєстровано в області 3 березня.

Київ - 1059 інфікованих. За добу в столиці заразилися 70 осіб. За інформацією мера Віталія Кличка, захворіли 34 жінки у віці від 21 до 84 років і 29 чоловіків у віці від 26 до 71 року, а також 2 дівчини і 5 хлопців до 17 років. Госпіталізовано 24 киянина. Також у столиці зафіксовано ще один летальний випадок. Спалах хвороби за ці дні - це результат усіх активностей у Вербну неділю. Наступною хвилею, приблизно за тиждень, підуть ті, хто був на Великдень у храмах, приймав гостей чи відпочивав на природі. Я ще раз нагадаю, поминальні дні перенесені на 6 червня", - заявив Кличко. За весь час пандемії вилікувалися 45 пацієнтів. Перший випадок інфікування COVID-19 зафіксовано у Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 644 інфікованих. Міністерство охорони здоров'я повідомило про зараження 55 жителів регіону за добу. Вперше коронавірус в області зафіксовано 19 березня.

Тернопільська область - 499 інфікованих. За останні 24 години підтверджено 28 нових випадків інфікування. Перші хворі коронавірусом на Тернопільщині зареєстровано 19 березня.

Київська область - 451 інфікований. 61 одна особа в регіоні заразилася за останню добу. У Вишневому підтверджено зараження COVID-19 у 78 мешканців гуртожитку, де виявлено ​​спалах захворювання. Серед заражених 16 дітей і двоє працівників гуртожитку. Перші дані про коронавірус у регіоні зафіксовано МОЗ 17 березня.

Рівненська область - 396 інфікованих. Протягом останньої доби кількість заражених у регіоні збільшилася на 43 особи. Перший діагноз COVID-19 поставлено у Сарненській районній лікарні 27 березня.

Вінницька область - 353 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу виявлено 4 нових випадки зараження. Перші хворі на коронавірус зареєстровано в області 25 березня.

Житомирська область - 304 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 17 мешканців регіону. За інформацією влади, серед всіх інфікованих 55 медичних працівників, троє з яких госпіталізовано. Перші хворі на коронавірус зареєстровано в області 12 березня.

Львівська область - 282 інфікованих. 8 мешканців регіону заразилися за останню добу. Вперше інфекція у Львові зафіксована 20 березня.

Кіровоградська область - 258 інфікованих. У Кропивницькому повідомили про 7 заражених мешканців області за добу. Перші хворі на коронавірус з'явилися в регіоні 29 березня.

Закарпатська область - 230 інфікованих. МОЗ зафіксовано 12 нових заражень коронавірусом за добу в регіоні. Вперше випадки інфекції підтверджено в області 26 березня.

Черкаська область - 220 інфікованих. За добу захворіло на коронавірус 14 мешканців регіону. Перші інфіковані на Черкащині з'явилися 22 березня.

Волинська область - 188 інфікованих. У регіоні виявлено 12 нових випадків зараження за добу. Вперше інфіковані на Волині зареєстровано 25 березня.

Дніпропетровська область - 186 інфікованих. За інформацією влади, за добу заразилися коронавірусом 9 мешканців регіону. Серед хворих троє дітей. "У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 9 випадків коронавирусной хвороби. Захворіли по 2 жителі Петропавлівського району та Кам'янського. І 3 - з Дніпра. По 1 випадку зафіксували в Апостолівському районі та Першотравенську. Серед них - троє дітей 6, 7 та 15 років. І дорослі у віці від 23 до 57 років", - повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко. Вперше інфіковані в області з'явилися 19 березня.

Одеська область - 161 інфікований. В регіоні заразилися за добу 13 осіб. В Одесі помер від коронавирусу 55-річний чоловік. "З нових випадків - 6 у місті Подільськ, 2 у місті Одеса та по одному в Біляївському та Кілійському районах. На жаль, маємо повідомлення про ще один летальний випадок - 56-річний житель Одеси", - поінформував голова облдержадміністрації Максим Куций. Перші інфіковані зареєстровано в області 24 березня.

Полтавська область - 161 інфікований. Кількість заражених коронавірусом в області зросла за добу на третину. Підтверджено 45 нових випадків хвороби за останні 24 години. Серед всіх інфікованих - 42 медичних працівника. У регіоні зафіксовано 3 летальних випадки. Найбільша кількість заражених у Кременчуці - 58. Перші хворі на коронавірус у Полтаві зареєстровано 27 березня.

Запорізька область - 146 інфікованих. 5 мешканців регіону заразилися коронавірусом за останні 24 години. Перші випадки інфекції зареєстровано в Запоріжжі 25 березня.

Харківська область - 101 інфікований. За інформацією голови Харківської ОДА Олексія Кучера, за добу виявлено 17 нових випадків інфікування, з яких 4 - медпрацівники. Коронавірус підтвердився у мешканців Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів. Госпіталізовано 53 хворих, 1 пацієнт на кисневій підтримці. Перші випадки інфекції зафіксовано в області 28 березня.

Миколаївська область - 99 інфікованих. Через спалах коронавирусу село Семенівка Благодатненської об'єднаної територіальної громади закрито на в'їзд і виїзд. Через КПП можуть проїхати тільки місцеві жителі і працівники критичної інфраструктури села за спеціальними перепустками, інформує облгосадаміністрація. За даними Міністерства охорони здоров'я, ситуація за добу з захворюваністю в області не змінилася. Перші два випадки коронавирусу виявлено у двох літніх жінок у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Сумська область - 89 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, троє жителів регіону заразилися за добу. Перші хворі на коронавірус у Сумах зафіксовано 25 березня.

Херсонська область - 77 інфікованих. У регіоні за добу заразилися 5 осіб. Перші дані про інфікованих в області зареєстровано 25 березня.

Хмельницька область - 62 інфікованих. Ситуація із захворюваністю за добу не змінилася. Вперше хворі COVID-19 в області зафіксовано 27 березня.

Луганська область - 27 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, один житель регіону заразився коронавірусом за добу. Перші випадки COVID-19 підтверджено в області 25 березня.

Донецька область - 21 інфікований. Три жителя області заразилися за добу. Про першого хворого на коронавірус у регіоні повідомлялося 18 березня.

Чернігівська область - 17 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, у регіоні виявлено 4 нових інфікованих на коронавірус за добу. Перші випадки зараження підтверджено в Чернігові 26 березня.