Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 24 апреля

В Украине зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, новыми инфицированными за 24 часа стали 578 человек. За все время эпидемии в Украине выявлено 7170 инфицированных, умерли 187 украинцев, вылечились 504.

Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 24 апреля

Черновицкая область – 1140 инфицированных. В регионе за сутки скончались от коронавируса 4 инфицированных, из них 2 медиков. Всего в регионе зафиксировано 30 летальных случаев болезни. По информации властей, выздоровели 37 пациентов. За сутки заразились 87 жителей области. Впервые в Украине инфицированные COVID-19 были зарегистрированы в этой области 3 марта.

Киев – 1059 инфицированных. За сутки в столице заразились 70 человек. По информации мэра Виталия Кличко, заболели 34 женщины в возрасте от 21 до 84 лет и 29 мужчин в возрасте от 26 до 71 года, а также 2 девушки и 5 парней до 17 лет. Госпитализированы 24 киевлянина. Также в столице зафиксирован еще один летальный случай. "Вспышка болезни за эти дни - это результат всех активностей в Вербное воскресенье. Следующей волной, примерно через неделю, пойдут те, кто был на Пасху в храмах, принимал гостей или отдыхал на природе. Я еще раз напомню, поминальные дни перенесены на 6 июня", - заявил Кличко. За все время пандемии вылечились 45 пациентов. Первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 644 инфицированных. Минздрав сообщил о заражении 55 жителей региона за сутки. Впервые коронавирус в области зафиксирован 19 марта.

Тернопольская область – 499 инфицированный. За последние 24 часа подтверждены 28 новых случаев инфицирования. Первые больные коронавирусом на Тернопольщине зарегистрированы 19 марта.

Киевская область – 451 инфицированный. 61 один житель региона заразился за последние сутки. В Вишневом подтверждено заражение COVID-19 у 78 жителей общежития, где была выявлена вспышка заболевания. Среди зараженных 16 детей и два работника общежития. Первые данные о коронавирусе в регионе зафиксированы Минздравом 17 марта.

Ровенская область – 396 инфицированных. В течение последних суток количество зараженных в регионе увеличилось на 43 человека. Первый диагноз COVID-19 поставлен в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 353 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки выявлены 4 новых случая заражения. Первые больные коронавирусом зарегистрированы в области 25 марта.

Житомирская область – 304 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 17 жителей региона. По информации властей, среди всех заболевших 55 медицинских работников, трое из которых госпитализированы. Первые инфицированные зарегистрированы в области 12 марта.

Львовская область – 282 инфицированных. 8 жителей региона заразились за последние сутки. Впервые инфекция во Львове зафиксирована 20 марта.

Кировоградская область – 258 инфицированных. В Кропивницком сообщили о 7 зараженных жителях области за сутки. Первые больные коронавирусом появились в регионе 29 марта.

Закарпатская область – 230 инфицированных. Минздрав зафиксировал 12 новых заражений коронавирусом за сутки в регионе. Впервые случия инфекции были подтверждены в области 26 марта.

Черкасская область – 220 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 14 жителей региона. Первые инфицированные на Черкащине появились 22 марта.

Волынская область – 188 инфицированных. В регионе выявлены 12 новых случаев заражения за сутки. Впервые инфицированные на Волыни зарегистрированы 25 марта.

Днепропетровская область – 186 инфицированных. По информации властей, за сутки заразились коронавирусом 9 жителей региона. Среди больных трое детей. "В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 9 случаев коронавирусной болезни. Заболели по 2 жители Петропавловского района и Каменского. И 3 - из Днепра. По 1 случаю зафиксировали в Апостоловском районе и Першотравенске. Среди них - трое детей 6, 7 и 15 лет. И взрослые в возрасте от 23 до 57 лет", - сообщил глава ОГА Александр Бондаренко. Впервые инфицированные в области появились 19 марта.

Одесская область – 161 инфицированный. В регионе заразились за сутки 13 человек. В Одессе умер от коронавируса 55-летний мужчина. "Из новых случаев - 6 в городе Подольск, 2 в городе Одесса и по одному в Беляевском и Килийском районах. К сожалению, есть сообщения об еще одном летальном случае - 56-летний житель Одессы", - проинформировал глава облгосадминистрации Максим Куцый. Первые инфицированные зарегистрированы в области 24 марта.

Полтавская область – 161 инфицированный. Количество зараженных коронавирусом в области выросло за сутки на треть. Подтверждены 45 новых случаев болезни за последние 24 часа. Среди всех инфицированных 42 медицинских работника. В регионе зафиксированы 3 летальных случая. Наибольшее количество зараженных в Кременчуге – 58. Первые заболевшие коронавирусом в Полтаве зарегистрированы 27 марта.

Запорожская область – 146 инфицированных. 5 жителей региона заразились коронавирусом за последние 24 часа. Первые случаи инфекции зарегистрированы в Запорожье 25 марта.

Харьковская область – 101 инфицированный. По информации главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, за сутки обнаружены 17 новых случаев инфицирования, из которых 4 - медработники. Коронавирус подтвердился у жителей Харькова, Балаклейского, Валковского, Дергачевского, Змиевского и Харьковского районов. Госпитализированы 53 больных, 1 пациент на кислородной поддержке. Первые случаи инфекции зафиксированы в области 28 марта.

Николаевская область – 99 инфицированных. Из-за вспышки коронавируса село Семеновка Благодатненской объединенной территориальной общины закрыто на въезд и выезд. Через КПП могут проехать только местные жители и работникам критической инфраструктуры села по специальным пропускам, информирует облгосадаминистрация. По данным Минздрава, ситуация за сутки с заболеваемостью в области не изменилась. Первые два случая коронавируса были выявлены у двух пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Сумская область – 89 инфицированных. По данным Минздрава, трое жителей региона заразились за сутки. Первые больные коронавирусом в Сумах зафиксированы 25 марта.

Херсонская область – 77 инфицированных. В регионе за сутки заразились 5 человек. Первые данные об инфицированных в области зарегистрированы 25 марта.

Хмельницкая область – 62 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью за сутки не изменилась. Впервые больные COVID-19 в области зафиксированы 27 марта.

Луганская область – 27 инфицированных. По данным Минздрава, один житель региона заразился коронавирусом за сутки. Первые случаи COVID-19 были подтверждены в области 25 марта.

Донецкая область – 21 инфицированный. Три жителя области заразились за сутки. О первых больных коронавирусом в регионе сообщалось 18 марта.

Черниговская область – 17 инфицированных. По данным Минздрава, в регионе выявлены 4 новых инфицированных коронавирусом за сутки. Первые случаи заражения подтверждены в Чернигове 26 марта.