Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 18 квітня

Коронавірус поширюється в Україні з подвоєною швидкістю. За добу захворіло 501 особа, померли від ускладнень 9, одужали 60. На даний момент в країні підтверджено 4662 випадки інфікування, 125 смертей і 246 одужань.

Найбільша кількість хворих фіксується у Києві і Чернівецькій області. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 18 квітня

Чернівецька область - 759 інфікованих (11 летальних). Двоє людей померли від коронваірусу за добу в області: жінка 1967 року народження з негоспітальною пневмонію і чоловік 1955 року народження з гіпертонією. Крім того, влада повідомила про смерть двох чоловіків з підозрою на коронавірус. За 24 години в регіоні заразилися 96 осіб. Серед усіх інфікованих 85 дітей і 7 священиків. 41 хворий знаходиться у важкому стані: у реанімації - 22, на апаратах штучної вентиляції легенів - 10. Найбільша кількість заражених 35 пацієнтів у Чернівцях. Вдалося одужати 25 жителям регіону. Перший хворий COVID-19 в Україні зафіксовано в області 3 березня.

Київ - 705 інфікованих (12 летальних). За добу в столиці зафіксовано 61 новий випадок зараження. Захворіли 31 жінка у віці від 20 до 97 років, 28 чоловіків у віці від 19 до 71 року, а також у 2 дітей 12-ти років, поінформував мер столиці Віталій Кличко. "Всього в Києві вже 705 підтверджених випадків захворювання COVID-19. В лікарні столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", - повідомив Кличко. 7 нових інфікованих виявлено у Києво-Печерській лаврі. Крім того, стало відомо про зараження 3 викладачів і 16 студентів у Київській духовній семінарії. Перші хворі на коронавірус у Києві зафіксовано 16 березня.

Івано-Франківська область - 427 інфікованих (31 летальний). Протягом 24 годин у регіоні заразилися 26 осіб. "Станом на сьогодні у нас лабораторно підтверджені 84 випадки захворювання на коронавірус у медичних працівників. З них 32 - лікарі, середній медперсонал - 39 осіб і 13 фахівців молодшого медперсоналу", - повідомив головний санітарний лікар області Руслан Савчук. За весь час карантину в регіоні одужали 18 осіб. Перший випадок зараження підтверджено в Івано-Франківську 19 березня.

Тернопільська область - 353 інфікованих (3 летальних). Спалах захворювання в Шумському районі тісно пов'язаний з Почаївською лаврою. З такою заявою виступила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук. "У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священник, який бере участь у хорі в Почаївській лаврі, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером у Шумській лікарні. Вчора був 21 позитивний результат, а загалом у Шумську 26 позитивних", - уточнює ситуацію лікар. За її словами, настоятель лаври відмовляється співпрацювати з медпрацівниками. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу заразилися в регіоні 20 осіб. Перші інфіковані виявлено на Тернопільщині 19 березня.

Вінницька область - 296 інфікованих. За добу в регіоні заразилися 17 мешканців. За даними Міністерства охорони здоров'я, найбільша кількість інфікованих у Вінниці - 126 і Калинівському районі - 57. Серед заражених 19 дітей. Всього одужали від коронавирусу в області 20 осіб. Перші інфіковані виявлено у Вінниці 25 березня.

Київська область - 253 інфікованих (6 летальних). За добу захворіло коронавірусом 19 осіб. Вперше про хворих COVID-19 у регіоні повідомлялося 17 березня.

Рівненська область - 240 інфікованих (8 летальних). 23 нових випадки зараження зафіксовано в області за добу, з них 2 медики. Також влада повідомила про ще один летальний випадок. Померла 84-річна жінка з села Зозів Рівненського району. Перші 9 хворих коронавірусом зареєстровано в області 27 березня у Сарненській районній лікарні.

Кіровоградська область - 218 інфікованих (7 летальних). За добу в регіоні виявлено 22 нових зараження. За інформацією влади, одужали 4 пацієнта. Перші інфіковані у регіоні з'явилися 29 березня.

Львівська область - 203 інфікованих (8 летальних). У регіоні зафіксовано найбільший показник інфікування за добу. Протягом 24 годин заразилися коронавірусом 37 мешканців регіону. Вперше про хворих COVID-19 стало відомо в області 20 березня.

Житомирська область - 177 інфікованих (4 летальних). За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в регіоні зафіксовано 15 нових хворих на коронавірус. Влада заборонила мешканцям відвідувати храми на Великдень. Вперше заражені в області зареєстровано 12 березня.

Закарпатська область - 150 інфікованих (2 летальних). 34 нових хворих виявлено в регіоні за добу. Серед заражених 31 медик. Перший випадок інфекції в регіоні зафіксовано 26 березня.

Черкаська область - 137 інфікованих (1 летальний). 27 нових заражених виявлено в регіоні за добу. Вперше діагноз COVID-19 зареєстровано на Черкащині 22 березня.

Волинська область - 122 інфікованих (2 летальних). МОЗ зафіксувало 13 нових заражень за добу. Серед інфікованих 42 особи працюють медичними працівниками. У Луцьку поінформували, що за весь час пандемії вилікувалися від інфекції 7 співробітників системи охорони здоров'я. Перший хворі в регіоні виявлено 25 березня.

Запорізька область - 118 інфікованих (2 летальних). За останню добу в регіоні захворіли COVID-19 троє мешканців. Перший випадок інфікування у Запоріжжі підтверджено 25 березня.

Дніпропетровська область - 94 інфікованих (1 летальний). За інформацією влади, заразилися у регіоні за добу 5 осіб, двоє в Дніпрі і троє в Кривому Розі. Вперше коронавірус виявлено в області 19 березня.

Одеська область - 93 інфікованих. 20 нових випадків інфікування було виявлено в регіоні за добу. За словами голови ОДА Максима Куцого, за тиждень кількість підтверджених випадків збільшилася вдвічі. Зараження виявлено в Подільському - 12 осіб у віці від 31 до 67 років; у Чорноморську - 3 особи від 57 до 57 років; в Арцизі - один 24-річний пацієнт; в Ананьївському районі - один 46-річний пацієнт; в Саратському районі - один 61-річний пацієнт. Крім того, про госпіталізацію військовослужбовця в Одеську інфекційну лікарню повідомило командування Медичних сил ЗСУ. Перші дані про заражених в області з'явилися 24 березня.

Сумська область - 81 інфікованих (3 летальних). Одна особа заразилася коронавірусом за останні 24 години у регіоні. Вперше хворі COVID-19 в області зареєстровано 25 березня.

Харківська область - 56 інфікованих. У селі Високопілля Валківського району стався спалах хвороби. Населений пункт повністю закритий на карантин. У селі підтверджено шість інфікованих COVID-19. Серед хворих - священик храму, його дружина, а також медпрацівник. За добу в регіоні зафіксовано 16 нових заражених. Вперше випадок інфікування зареєстровано в області 28 березня.

Херсонська область - 51 інфікованих (1 летальний). За добу виявлено 7 нових заражених. Перша інформація про COVID-19 з'явилася у Херсоні 25 березня.

Полтавська область - 41 інфікованих (1 летальний). 14 мешканців заразилися на коронавірус за останні 24 години. Перший хворий з COVID-19 у Полтаві зареєстровано 27 березня.

Хмельницька область - 38 інфікованих. Один заражений зафіксовано у Хмельницьку за добу. Перші інфіковані в регіоні зареєстровано 27 березня.

Миколаївська область - 22 інфікованих. Ситуація з зараженностью коронавірусом у регіоні не змінилася за добу. Перші два випадки інфекції зафіксовано у двох літніх жінок у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Донецька область - 12 інфікованих (1 летальний). За даними Міністерства охорони здоров'я, нових інфікованих у регіоні не виявлено. Вперше про інфекцію в області стало відомо 18 березня. На окупованій території хворіють на коронавірус 13 пацієнтів.

Чернігівська область - 12 інфікованих (1 летальний). Один мешканець заразився за останню добу в регіоні. Вперше інфіковані у Чернігові виявлено 26 березня.

Луганська область - 9 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу коронавірусом захворіли 5 осіб в області. Перший діагноз з COVID-19 зареєстровано в регіоні 25 березня. На окупованій території хворіють 7 українців.