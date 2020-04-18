Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 18 апреля

Коронавирус распространяется в Украине с удвоенной скоростью. За сутки заболели 501 человек, скончались от осложнений 9, выздоровели 60. На данный момент в стране подтверждены 4662 случая инфицирования, 125 смертей и 246 выздоровлений.

Наибольшее количество больных фиксируется в Киеве и Черновицкой области. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 18 апреля

Черновицкая область – 759 инфицированных (11 летальных). Два человека скончались от коронваируса за сутки в области: женщина 1967 года рождения с негоспитальной пневмонией и мужчина 1955 года рождения с гипертонией. Кроме того, власти сообщили о смерти двух мужчин с подозрением на коронавирус. За 24 часа в регионе заразились 96 человек. Среди всех инфицированных 85 детей и 7 священников. 41 больной находится в тяжелом состоянии: в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 10. Наибольшее количество зараженных 35 пациентов в Черновцах. Удалось выздороветь 25 жителям региона. Первый больной COVID-19 в Украине зафиксирован в этой области 3 марта.

Киев – 705 инфицированных (12 летальных). За сутки в столице зафиксирован 61 новый случай заражения. Заболели 31 женщина в возрасте от 20 до 97 лет, 28 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также у 2 детей 12-ти лет, проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. "Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - сообщил Кличко. 7 новых инфицированных обнаружены в Киево-Печерской лавре. Кроме того, стало известно о заражении 3 преподавателей и 16 студентов в Киевской духовной семинарии. Первые заболевшие коронавирусом в Киеве зафиксированы 16 марта.

Ивано-Франковская область – 427 инфицированных (31 летальный). В течение 24 часов в регионе заразились 26 человек. "По состоянию на сегодня у нас лабораторно подтверждены 84 случая заболевания коронавирусом у медицинских работников. Из них 32 - врачи, средний медперсонал - 39 человек и 13 специалистов младшего медперсонала", - уточнил главный санитарный врач области Руслан Савчук. За все время карантина в регионе выздоровели 18 человек. Первый случай заражения подтвержден в Ивано-Франковске 19 марта.

Тернопольская область – 353 инфицированных (3 летальных). Вспышка заболевания в Шумском районе тесно связана с Почаевской лаврой. С таким заявлением выступила главный санитарный врач области Оксана Чайчук. "У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Вчера был 21 положительный результат, а в целом в Шумске 26 положительных", - уточнила ситуацию врач. По ее словам, настоятель лавры отказывается сотрудничать с медработниками. По данным Минздрава, за сутки заразились в регионе 20 человек. Первые инфицированные были выявлены на Тернопольщине 19 марта.

Винницкая область – 296 инфицированных. За сутки в регионе заразились 17 жителей. По данным Минздрава, наибольшее количество инфицированных в Виннице - 126 и Калиновском районе - 57. Среди всех зараженных 19 детей. Всего выздоровели от коронавируса в области 20 человек. Первые инфицированные обнаружены в Виннице 25 марта.

Киевская область – 253 инфицированных (6 летальных). За сутки заболели коронавирусом 19 человек. Впервые о больных COVID-19 в регионе сообщалось 17 марта.

Ровенская область – 240 инфицированных (8 летальных). 23 новых случая заражения выявлены в области за сутки, из них 2 медики. Также власти сообщили о еще одном летальном случае. Умерла 84-летняя женщина из села Зозив Ровенского района. Первые 9 больных коронавирусом зарегистрированы в области 27 марта в Сарненской районной больнице.

Кировоградская область – 218 инфицированных (7 летальных). За сутки в регионе выявлены 22 новых заражения. По информации властей, выздоровели 4 пациента. Первые инфицированные в регионе появились 29 марта.

Львовская область – 203 инфицированных (8 летальных). В регионе зафиксирован наибольший показатель инфицирования за сутки. В течение 24 часов заразились коронавирусом 37 жителей региона. Впервые о заболевших COVID-19 стало известно в области 20 марта.

Житомирская область – 177 инфицированных (4 летальных). По данным Минздрава, за сутки в регионе зафиксированы 15 новых больных коронавирусом. Власти запретили жителям посещать храмы на Пасху. Впервые зараженные в области зарегистрированы 12 марта.

Закарпатская область – 150 инфицированных (2 летальных). 34 новых заболевших выявлены в регионе за сутки. Среди всех зараженных 31 медик. Первый случай инфекции в регионе зафиксирован 26 марта.

Черкасская область – 137 инфицированных (1 летальный). 27 новых зараженных выявлено в регионе за сутки. Впервые диагноз COVID-19 зарегистрирован на Черкащине 22 марта.

Волынская область – 122 инфицированных (2 летальных). В Минздраве зафиксировали 13 новых заражений за сутки. Среди всех инфицированных 42 человека работают медицинскими сотрудниками. В Луцке проинформировали, что за все время пандемии вылечились от инфекции 7 сотрудников системы здравоохранения. Первый больные в регионе выявлены 25 марта.

Запорожская область – 118 инфицированных (2 летальных). За последние сутки в регионе заболели COVID-19 трое жителей. Первый случай инфицирования в Запорожье подтвержден 25 марта.

Днепропетровская область – 94 инфицированных (1 летальный). По информации властей, заразились в регионе за сутки 5 человек, двое в Днепре и трое в Кривом Роге. Впервые коронавирус обнаружен в области 19 марта.

Одесская область - 93 инфицированных. 20 новых случаев инфицирования были выявлены в регионе за сутки. По словам главы ОГА Максима Куцего, за неделю количество подтвержденных случаев увеличилось вдвое. Заражения обнаружены в Подольске - 12 человек в возрасте от 31 до 67 лет; в Черноморске - 3 человека от 57 до 57 лет; в Арцизе - один 24-летний пациент; в Ананьевском районе - один 46-летний пациент; в Саратском районе - один 61-летний пациент. Кроме того, о госпитализации военнослужащего в Одесскую инфекционную больницу сообщило командование Медицинских сил ВСУ. Первые данные о зараженных в области появились 24 марта.

Сумская область – 81 инфицированных (3 летальных). Один человек заразился коронавирусом за последние 24 часа в регионе. Впервые больные COVID-19 в области зарегистрированы 25 марта.

Харьковская область – 56 инфицированных. Вспышка болезни произошла в селе Высокополье Валковского района. Населенный пункт полностью закрыт на карантин. В селе обнаружены шесть инфицированных COVID-19. Среди заболевших - священник храма, его жена, а также медработник. За сутки в регионе зафиксированы 16 новых зараженных. Впервые случай инфицирования зарегистрирован в области 28 марта.

Херсонская область – 51 инфицированных (1 летальный). За сутки выявлены 7 новых инфицированных. Первая информация о COVID-19 сообщалась в Херсоне 25 марта.

Полтавская область – 41 инфицированных (1 летальный). 14 жителей заразились коронавирусом за последние 24 часа. Первый больной с COVID-19 в Полтаве зарегистрирован 27 марта.

Хмельницкая область – 38 инфицированных. Один зараженный выявлен в Хмельницке за сутки. Первые инфицированные в регионе зарегистрированы 27 марта.

Николаевская область – 22 инфицированных. Ситуация с зараженностью коронавирусом в регионе не изменилась за сутки. Первые два случая инфекции были зафиксированы у двух пожилых женщин в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Донецкая область - 12 инфицированных (1 летальный). По данным Минздрава, новых инфицированных в регионе не выявлено. Впервые об инфекции в области стало известно 18 марта. На оккупированной территории болеют коронавирусом 13 пациентов.

Черниговская область – 12 инфицированных (1 летальный). Один житель заразился за последние сутки в регионе. Впервые инфицированные в Чернигове обнаружены 26 марта.

Луганская область - 9 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки коронавирусом заболели 5 человек в области. Первый диагноз с COVID-19 зарегистрирован в регионе 25 марта. На оккупированной территории болеют 7 украинцев.