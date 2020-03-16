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Коронавірус представляє особливу загрозу для жителів ОРДЛО, - Червоний Хрест

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 15:29
Коронавірус представляє особливу загрозу для жителів ОРДЛО, - Червоний Хрест
Ілюстративне фото (УНІАН)

Система охорони здоров'я ОРДЛО може не витримати спалаху коронавірусу

Пандемія коронавірусу представляє особливу загрозу для жителів окупованого Донбасу і системи охорони здоров'я на цих територіях в цілому. Про це заявила голова представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоренс Жиллетт, передає Hromadske.

За її словами, спалах коронавірусу в Україні наражатиме на небезпеку жителів окупованого Донбасу.

"Справді, більшість людей, яка мешкає поблизу лінії розмежування і перетинає її, зокрема в Станиці Луганській - це люди таких вікових категорій (похилого віку, - ред.). Ми знаємо, що багато з тих, хто перетинає лінію розмежування - це пенсіонери, а більшість пенсіонерів підпадає під цю категорію", - заявила Жиллетт.

Вона також зазначила, що система охорони здоров'я в окупованих районах протягом кількох років страждала від негативних наслідків бойових дій, що, в свою чергу, негативно позначилося на здоров'ї жителів. Жиллетт підкреслила, що система охорони здоров'я на Донбасі може ще більше постраждати у разі спалаху коронавіруса. Крім того, епідемія коронавірусу може виснажити ресурси, необхідні для реагування на інші хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували вісім осіб.

Крім того, сьогодні у двох польських містах Цешин і Тихи підтвердили коронавірус у двох громадян України.

У Сумській області госпіталізували людину з підозрою на коронавірус
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