Коронавирус может передаваться от беременной матери к ребенку

Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

У младенца, который был рожден женщиной с подтвержденным вирусом, также обнаружили коронавирус

Врачи Уханськой детской поликлиники заявили, что новый коронавирус 2019-nCoV может передаваться от беременной матери к новорожденному ребенку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечают врачи, у младенца, который был рожден женщиной с подтвержденным вирусом, также обнаружили коронавирус. При этом из симптомов у него проявилось только затрудненное дыхание и нарушение работы печени. Состояние малыша пока стабильное.

"Этот случай напоминает: следует помнить, что коронавирус также может передаваться от матери к ребенку", - заявил главный врач отделения для новорожденных Уханськой детской поликлиники Чжэн Линкон.

Ранее в той же больнице сообщали об обнаружении коронавируса у матери и новорожденного ребенка, которые ранее не проявляли никаких симптомов заражения. Врачи заверили, что жизни обоих также ничего не угрожает.

Напомним, в Китае задержали мужчину, который скрывал заболевание коронавирусом и заразил по меньшей мере семь человек. Отмечается, что мужчина скрывал, что вернулся из Уханя, и при этом побывал на свадьбе, где присутствовало около 3 тыс. человек.

Отметим, по данным ВОЗ на 4 февраля, в Китае подтвержден 20 471 случай заболевания 2019-nCov. Подозрения на коронавирус обнаружены в еще 23 214 человек. В тяжелом состоянии находятся 2 788 пациентов. Всего от заболевания скончались 425 человек, в основном пожилых людей с наличием одного или двух хронических заболеваний. При этом более 680 человек выздоровели.