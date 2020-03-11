Коронавірус виявили у міністра охорони здоров'я Британії

Фото: Надін Дорріс (twitter/mirror)

Міністр заявила про самоізоляцію і домашній карантин

Міністр охорони здоров'я Британії і депутат-консерватор Надін Доррис повідомила, що у неї діагностували коронавірус. Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Одержавши позитивний результат тесту, міністр сказала, що вона вжила всі рекомендовані запобіжні заходи, і, після виявлення, самостійно ізолювалася вдома.

"Гроадська охорона здоров'я Англії приступила до детального відстеження контактів, і департамент і мій парламентський офіс уважно наслідують їх поради", - сказала Дорріс.

Як повідомляє BBC, за станом на вечір 10 березня, шостий чоловік помер від вірусу у Великобританії. Останньою людиною, який помер, був чоловік у віці 80 років.

Британські лікарі загальної практики попереджають, що їм, можливо, доведеться припинити рутинні прийоми по мірі зростання числа випадків коронавіруса, щоб зосередитися на самих хворих пацієнтів".

Нагадаємо, Туреччина заявила про виявлення першого в країні випадку коронавірусу. Захворів чоловік, який раніше побував у Європі.

Раніше перший випадок коронавірусу в країні підтвердило Міністерство охорони здоров'я Ямайки. COVID-19 був зафіксований у жінки, яка 4 березня прибула на острів з Великобританії. Медики підозрюють, що пацієнтка заразилася під час подорожі.