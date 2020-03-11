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Коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Великобритании

Новости » Общество     11.03.2020 - 02:08
Коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Великобритании
Фото: Надин Доррис (twitter/mirror)

Министр заявила о самоизоляции и домашнем карантине

Министр здравоохранения Британии и депутат-консерватор Надин Доррис сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Получив положительный результат теста, министр сказала, что она приняла все рекомендованные меры предосторожности и, после обнаружения, самостоятельно изолировалась дома.

"Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам", - сказала Доррис.

Как сообщает BBC, по состоянию на вечер 10 марта, шестой человек умер от вируса в Великобритании. Последним человеком, который умер, был мужчина в возрасте 80 лет.

Британские врачи общей практики предупреждают, что им возможно придется прекратить рутинные приемы по мере роста числа случаев коронавируса, чтобы "сосредоточиться на самых больных пациентах".

Напомним, Турция заявила о выявлении первого в стране случая коронавируса. Заболел мужчина, который ранее побывал в Европе.

Ранее первый случай коронавируса в стране подтвердило Министерство здравоохранения Ямайки. COVID-19 был зафиксирован у женщины, которая 4 марта прибыла на остров из Великобритании. Медики подозревают, что пациентка заразилась во время путешествия.

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