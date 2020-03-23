Коронавірус виявили у голівудського продюсера Вайнштейна

Фото: Харві Вайнштейн (flickr.com/thomashawk)

Продюсер поскаржився співробітникам в'язниці, тест на коронавірус підтвердився

У Сполучених Штатах коронавірус COVID-19 виявили у голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Зазначається, що у засудженого до 23 років ув’язнення за сексуальне насильство продюсера тест підтвердив коронавірус SARS-CoV-2.

Вайнштейн спочатку поскаржився співробітникам в'язниці на самопочуття, сказавши, що у нього з'явилися симптоми коронавірусу. Після цього у продюсера взяли аналізи.

Результат показав позитивний результат на наявність інфекції. Зараз Вайнштейн перебуває на карантині.

Нагадаємо, 11 березня і суд штату Нью-Йорк визнав Вайнштейна винним у зґвалтуванні жінки в номері готелю в Нью-Йорку у 2013 році і сексуальному насильстві щодо іншої жінки. За даними статтями продюсеру максимально загрожувало 29 років в'язниці.

Кількість хворих COVID-19 у світі збільшується. Разом з тим зростає і число видужавших, яке вже перевищило 91,5 тисяч осіб.