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Коронавирус обнаружили у голливудского продюсера Вайнштейна

Новости » Общество     23.03.2020 - 00:15
Коронавирус обнаружили у голливудского продюсера Вайнштейна
Фото: Харви Вайнштейн (flickr.com/thomashawk)

Продюсер пожаловался сотрудникам тюрьмы, тест на коронавирус подтвердился

В Соединенных Штатах коронавирус COVID-19 обнаружили у голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что у осужденного к 23 годам заключения за сексуальное насилие продюсера тест подтвердил коронавирус SARS-CoV-2.

Вайнштейн сначала пожаловался сотрудникам тюрьмы на самочувствие, сказав, что у него появились симптомы коронавируса. После этого у продюсера взяли анализы.

Результат показал положительный результат на наличие инфекции. Сейчас Вайнштейн находится на карантине.

Напомним, 11 марта суд штата Нью-Йорк признал Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в номере отеля в Нью-Йорке в 2013 году и сексуальном насилии в отношении другой женщины. По данным статьям продюсеру максимально грозило 29 лет тюрьмы.

Количество больных COVID-19 в мире увеличивается. Вместе с тем растет и число видужавших, которое уже превысило 91,5 тысяч человек.

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