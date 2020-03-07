Коронавірус на лайнері в США: на борту є українці

На борту круїзного лайнера Grand Princess, на якому зафіксували спалах коронавірусу COVID-19, перебувають майже півсотні громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За даними Міністерства закордонних справ України, на борту лайнера Grand Princess, що стоїть поблизу узбережжя Каліфорнії перебувають 49 громадян України. Наразі генеральне консульство з'ясовує, чи є українці серед хворих коронавірусом пасажирів.

"Гелікоптерами берегової охорони США на борт лайнера було доставлено тести на COVID-19 з метою перевірки усіх пасажирів, хто потенційно міг контактувати з померлим в Каліфорнії чоловіком, а також тієї категорії осіб, які мають перші ознаки респіраторної інфекції", - повідомили в МЗС.

Крім того, залежно від результатів тестів на коронавірус владою США буде ухвалено рішення щодо карантину частини пасажирів або всього лайнера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США від коронавірусу помер колишніх пасажир круїзного лайнера Grand Princess, який перебував на судні з 11 по 21 лютого. Після цього коронавірус було виявлено ще у 21 пасажира лайнера. Лайнер виконував круїз з Сан-Франциско на Гаваї.

Також РБК-Україна писало, що 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував з 3 лютого на карантині через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів та членів екіпажу.