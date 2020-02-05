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Коронавирус на лайнере в Японии: на борту могут быть 20 украинцев

Новости » Происшествия     05.02.2020 - 17:24
Коронавирус на лайнере в Японии: на борту могут быть 20 украинцев
Фото: круизный лайнер Diamond Princess (скриншот видео)

Круизный лайнер 14 дней будет находиться на карантине

На борту заблокированного из-за выявленного заболевания коронавирусом у берегов Японии круизного лайнера находятся украинцы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, на борту круизного лайнера Diamond Princess, у пассажиров которого обнаружили коронавирус 2019-nCoV, находятся по меньшей мере 20 граждан Украины.

По словам одного из пассажиров лайнера, судно Diamond Princess на 14 дней отправят на карантин, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии по меньшей мере в 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess обнаружили заболевания новым видом коронавируса. В японском Министерстве здравоохранения заявили, что среди пассажиров и членов экипажа судна было сделано более 200 проб на наличие коронавирус.

Как писало РБК-Украина, утром 4 февраля Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту. Судно было заблокировано после того, как у 80-летнего пассажира подтвердилось заражение китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Кроме того, сегодня в Центре общественного здоровья'я Украины сообщили о намерении эвакуировать 60 украинцев из китайского Уханя, где произошла вспышка коронавируса. Дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

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