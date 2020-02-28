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Коронавірус в Італії: українцям не потрібні медичні довідки для перетину кордону

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 05:51
Коронавірус в Італії: українцям не потрібні медичні довідки для перетину кордону
Ілюстративне фото (twitter.com/nikmarino9)

При перетині кордону у всіх, хто в'їжджає на теритррію України, виміряють температуру

Українцям в Італії не потрібні довідки про відсутність коронавірусу для перетину кордону. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол в Італійській республіці Євген Перелигін, в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

Він додав, що при перетині кордону українців, які прибуватимуть з Італії та інших громадян перевірять на симптоми зараження коронавірусною інфекцією.

"Станом на сьогодні, те, що ми отримуємо інформацію з Києва, ніяких спеціальних дозволів або довідок не потрібно. Тому що при перетині кордону на Закарпатті або в будь-якому аеропорту буде лише візуальний огляд та вимірювання температури. Так що всі можуть спокійно їхати без дозволів або довідок", - заявив посол.

Нагадаємо, Рада нацбезпеки і оборони розробила алгоритм дій прикордонників. Тепер вони оглядатимуть на наявність коронавірусу усіх, хто перетинає лінію розмежування на Донбасі та хто в'їжджає з території Росії.

На сьогодні у 5 українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

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