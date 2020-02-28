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Коронавирус в Италии: украинцам не нужны медсправки для пересечения границы

Новости » Общество     28.02.2020 - 05:51
Коронавирус в Италии: украинцам не нужны медсправки для пересечения границы
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

При пересечении границы у всех, кто въезжает на теритррію Украины, измерят температуру

Украинцам в Италии не нужны справки об отсутствии коронавирус для пересечения границы. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол в Итальянской республике Евгений Перелыгин, в эфире программы "Право на владу" на 1+1, передает РБК-Украина.

Он добавил, что при пересечении границы украинцев, которые прибывают из Италии, и других граждан проверят на симптомы заражения коронавирусной инфекцией.

"По состоянию на сегодня, то, что мы получаем информацию из Киева, никаких специальных разрешений или справок не нужно. Потому что при пересечении границы на Закарпатье или в любом аэропорту будет лишь визуальный осмотр и измерение температуры. Так что все могут спокойно ехать без разрешений или справок", - заявил посол.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны разработал алгоритм действий пограничников. Теперь они будут осматривать на наличие коронавируса всех, кто пересекает линию разграничения на Донбассе и кто въезжает с территории России.

На сегодня у 5 украинцев диагностировали заражение коронавірусною инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Правительство решит вопрос нехватки медицинских масок в аптеках, - Скалецкая Эвакуация украинцев из Италии сейчас не рассматривается, - посол
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