Коронавірус в Італії: реальне число заражень в 6 разів вище офіційного

В Італії з початку епідемії коронавірусом могли заразитися близько 1,5 млн осіб. Це в шість разів вище офіційних даних про кількість захворілих.

Про це свідчить дослідження інституту статистики Istat і Міністерства охорони здоров'я Італії за підтримки Червоного Хреста, передає corriere.it.

Повідомляється, що в рамках дослідження аналізи на антитіла здали понад 64 600 осіб, позитивні результати були виявлені у 2,5% осіб.

"Відсоток 2,5 говорить нам, що це було значне явище, яке торкнулося близько 1,5 млн осіб. Найважчий момент позаду, але ми не в безпеці", - заявив на презентації дослідження міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Дослідження показало, що коронавірус вразив Італію з сильною територіальною відмінністю: від 7,5% у Ломбардії до 0,3% на Сицилії. Влада схиляється до того, що коронавірус "вдарив вибірково", оскільки в Бергамо були заражені 24% населення, в Кремоні -19% - при тому, що в сусідніх провінціях Комо і Лекко цей показник становив 3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія продовжила надзвичайний стан до середини жовтня.

На кінець липня у країні зафіксували понад 246 тисяч випадків коронавірусу, з них 35 тисяч - смертельні.

Раніше представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове заявила, що меншt 10% населення світу перехворіло на коронавірус.

