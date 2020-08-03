ВООЗ: менше 10% населення світу перехворіло на коронавірус

Фото: COVID-19 перехворіло менше десятої частини населення (РБК-Україна)

Найбільшою мірою ризику зараження піддаються медики

На сьогодні менше 10% населення світу перехворіло на коронавірус. При цьому найбільшому ризику зараження піддаються медики.

Про це на брифінгу заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керхове.

"Більшість досліджень показують, що менше 10% людей сіропозитивні, тобто в якийсь момент були інфіковані. Медики більшою мірою схильні до зараження, тому в даній категорії показники вищі", - зазначила вона.

Вона також заявила, що взяти пандемію під контроль допоможуть швидкі і точні тести на COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість інфікованих на COVID-19 у світі перевищила 18 млн осіб, а вилікувались від коронавірусу понад 1,3 млн осіб.

На першому місці за кількістю заражених і смертей залишаються США, де зафіксовано 4,7 млн випадків і 158 тисяч померлих. На другому місці Бразилія з 2,7 млн хворих і 93 тисячами смертей.

При цьому ВООЗ підкреслює, що пандемія досі носить загрозливий характер і триватиме довго. У зв'язку з цим організація закликає збільшити глобальні зусилля у боротьбі з коронавірусом.