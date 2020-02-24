Коронавірус в Італії: поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта"

Через спалах коронавірусу в Італії поліція і медики почали пошуки "нульового пацієнта". Про це пише італійська газета Corriera della Sera.

Повідомляється, що правоохоронці і медики в оперативному режимі намагаються визначити, хто заніс коронавірус до Італії. Спочатку під підозрою був 38-річний чоловік з Кодоньо - співробітник компанії Unilever спілкувався з приятелем, який у січні повернувся з Китаю, і міг підхопити вірус від нього. Проте тести на антитіла не підтвердили цю версію.

На сьогодні триває перевірка інших потенційних носіїв у Кодоньо, в тому числі на коронавірус перевіряють їх найближчих членів родини, друзів, колег і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті спалаху коронавірусу в Італії померла вже четверта особа. Всього ж кількість заражених в цій країні досягла 212. У всіх випадках від коронавірусу тут вмирали літні люди на тлі загострення хронічних хвороб.

Тільки в Ломбардії на сьогодні 165 випадків. Італія є одним з лідерів з поширення коронавірусу у світі після Китаю, Японії та Південної Кореї.