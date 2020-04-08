ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус у Чернівецькій області: названо можливу причина спалаху

Новини » Коронавірус     08.04.2020 - 20:27
Коронавірус у Чернівецькій області: названо можливу причина спалаху
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зараження почалося після масового заходу в регіоні

Масове зараження коронавірусом в Чернівецькій області, за попередніми даними, сталося після одного із публічних заходів. Про це в ефірі hromadske заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, спалах міг початися на одному з масових заходів.

"Був масовий захід, де була велика кількість людей, і епідеміологи вважають, що саме звідти воно пішло", - заявив Осачук.

У той же час він не розповів, що це був за захід. Очікується, що подробиці будуть після того, як завершиться розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області в реанімаційних відділеннях лікарень перебувають 20 осіб з підозрою або підтвердженим діагнозом COVID-19. Всього в регіоні кількість випадків коронавірусу наближається до 300.

До цього стало відомо, що у Чернівецькій області коронавірусом заразилися три священика. Тоді ж голова місцевої ОДА заявив, що одним із джерел масового зараження став похорон в одному з сіл. Саме після цієї процесії зафіксували найбільше число хворих.

За кордоном зросла кількість одужалих від COVID-19 українців
Новини України заражениеЧерновицкая областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся