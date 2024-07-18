Коронавирус у Байдена. Врач рассказал о состоянии президента США

У президента США Джо Байдена наблюдаются слабо выраженные симптомы коронавируса. Он продолжит выполнять свои обязанности главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо лечащего врача президента США Кевина ОʼКоннора.

При этом ОʼКоннор уточнил, что у президента США нет лихорадки, а его жизненные показатели находятся в норме.

По его словам, у Байдена наблюдаются "легкие симптомы" коронавируса. Он продолжает принимать препарат Paxlovid (противовирусное средство).

Что предшествовало

Напомним, 17 июля стало известно, что у президента США Джо Байдена обнаружили коронавирус. Он сдал положительный тест во время своего визита в Лас-Вегас.

В Белом доме отметили, что у президента США легкие симптомы заболевания. При этом там подчеркивали, что он вакцинирован.

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