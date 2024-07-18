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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, - CNN

Четверг 18 июля 2024 02:36
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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В среду, 17 июля, у президента США Джо Байдена был выявлен положительный результат теста на COVID-19.

Передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, Байден сдал положительный тест после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, где он должен был позже выступить на ежегодной конференции UnidosUS. Белый дом подтвердил информацию и отметил, что Байден вакцинирован и имеет мягкие симптомы.

"Президент сегодня днем обратился с симптомами верхних дыхательных путей, включая ринорею (насморк) и непродуктивный кашель, с общим недомаганием", - говорится в записке врача Байдена, предоставленной пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер.

Подтверждение Белого дома появилось вслед за заявлением генерального директора UnidosUS Джанет Мургией, после того, как Байден опоздал на полтора часа на свое запланированное выступление.

"Я только что говорила по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и только что получил положительный результат на Covid", - сказала Мургия присутствующим.

CNN добавило, что президент США будет находиться на самоизоляции в резиденции в Делавэре и продолжит исполнять обязанности главы государства.

Напомним, что почти две трети демократов считают, что Байден должен сняться с выборов президента и выдвинуть другого кандидата. Об этом свидетельствует опрос Центра исследований общественных отношений AP-NORC.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США допустил, что может сняться с выборов. Причиной такого шага могут быть проблемы со здоровьем.

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