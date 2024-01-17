Короля Чарльза III на следующей неделе госпитализируют для операции

Как отметили сегодня, 17 января, в Букингемском дворце, состояние монарха доброкачественно. Вместе с тем его запланированные публичные выступления будут отложены "на короткий период", пока король не восстановится после коррекционной процедуры.

В частности, у короля был ряд встреч и мероприятий, запланированных в Dumfries House в Восточном Эйршире на четверг и пятницу, 18 и 19 января соответственно, которые сейчас отложены по совету его врача.

Что говорят медики о диагнозе

Национальная служба здравоохранения Британии описывает доброкачественное увеличение предстательной железы как состояние, которое может влиять на мочеиспускание, и оно распространено среди мужчин старше 50 лет.

"Это не рак и обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья... Многие мужчины волнуются, что увеличение простаты означает повышенный риск развития рака простаты. Это не так", - говорится в сообщении на сайте службы.

Также британские медики отметили, что причина увеличения простаты неизвестна, но считается, что это связано с гормональными изменениями, когда мужчина становится старше.

Баланс гормонов в человеческом организме изменяется с возрастом, и это может привести к увеличению предстательной железы.

Операции у членов монаршей семьи

Отмечается, что сообщение королевского двора о запланированной операции монарха поступило примерно через два часа после того, как было объявлено о перенесенной операции на брюшной полости его невесткой, принцессой Уэльской.

"Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления", - говорится в заявлении Букингемского дворца 17 января.

Также королевская канцелярия добавила, что судя по нынешним медицинским рекомендациям, принцесса "вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи".