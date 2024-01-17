RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Короля Чарльза III на следующей неделе госпитализируют для операции

Автор: Владимир Костырин

75-летний король Великобритании Чарльз ІІІ посетит больницу на следующей неделе для проведения операции из-за увеличения простаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметили сегодня, 17 января, в Букингемском дворце, состояние монарха доброкачественно. Вместе с тем его запланированные публичные выступления будут отложены "на короткий период", пока король не восстановится после коррекционной процедуры.

В частности, у короля был ряд встреч и мероприятий, запланированных в Dumfries House в Восточном Эйршире на четверг и пятницу, 18 и 19 января соответственно, которые сейчас отложены по совету его врача.

Что говорят медики о диагнозе

Национальная служба здравоохранения Британии описывает доброкачественное увеличение предстательной железы как состояние, которое может влиять на мочеиспускание, и оно распространено среди мужчин старше 50 лет.

"Это не рак и обычно не представляет серьезной угрозы для здоровья... Многие мужчины волнуются, что увеличение простаты означает повышенный риск развития рака простаты. Это не так", - говорится в сообщении на сайте службы.

Также британские медики отметили, что причина увеличения простаты неизвестна, но считается, что это связано с гормональными изменениями, когда мужчина становится старше.

Баланс гормонов в человеческом организме изменяется с возрастом, и это может привести к увеличению предстательной железы.

Операции у членов монаршей семьи

Отмечается, что сообщение королевского двора о запланированной операции монарха поступило примерно через два часа после того, как было объявлено о перенесенной операции на брюшной полости его невесткой, принцессой Уэльской.

"Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ожидается, что она останется в больнице от десяти до четырнадцати дней, прежде чем вернуться домой для продолжения выздоровления", - говорится в заявлении Букингемского дворца 17 января.

Также королевская канцелярия добавила, что судя по нынешним медицинским рекомендациям, принцесса "вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи".

Ранее сообщалось, что король Чарльз III вспомнил войну в Украине в рождественской речи.

Напомним, Чарльз ІІІ, старший сын Елизаветы II, автоматически унаследовал престол после ее смерти. Официальное провозглашение Чарльза монархом состоялось 10 сентября 2022 в Лондоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз III