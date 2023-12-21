Королевской обновили подозрение. Ее незадекларированное имущество оказалось в разы дороже
Бывшему народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталье Королевской обновили подозрение. Ее незадекларированное имущество оказалось гораздо дороже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро.
20 декабря 2023 года НАБУ и САП сообщили Королевской об обновлении подозрения.
Согласно данным следствия, бывший народный депутат не задекларировала:
- два земельных участка в Киевской области совокупной площадью свыше 0,8 га;
- имущество в Российской Федерации: жилой дом площадью 120,1 кв. м и земельный участок площадью 1,13 га.
Тогда же стоимость незадекларированного имущества оценивалась в более чем 4,3 млн гривен.
"Однако впоследствии детективы установили, что сумма незадекларированного имущества составляет более 13 млн грн, что превышает 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и подпадает под другую статью", - пишет НАБУ
Чем "отличилась" королевская?
Пророссийская политическая деятельница в свое время занимала должность министра соцполитики Украины. С 2014 года на досрочных выборах в Верховную Раду Королевская баллотировалась по спискам партии "Оппозиционный блок" и в ноябре того же года получила мандат народного депутата Верховной Рады.
Уже в 2019 году была избрана депутатом от пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Королевская неоднократно попадала в скандалы, например, требуя вернуть преподавание русского языка в школах объясняя это тем, что "все и так говорят в Украине на русском".
После полномасштабного вторжения врага она активно прогуливала заседания Верховной рады и позже сбежала из страны.
24 февраля 2023 года Королевскую лишили мандата народного депутата.
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