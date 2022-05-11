Королева Великобританії вперше за 59 років пропустила відкриття засідання парламенту

Королева Єлизавета II вперше за 59 років пропустила церемонію відкриття парламенту Великобританії, передавши цей обов'язок своєму спадкоємцю принцу Чарльзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
96-річний монарх зазвичай головує на пишному заході й зачитує законодавчу програму свого уряду з позолоченого трону в Палаті лордів. Але в Букінгемському палаці заявили, що королева змушена пропустити щорічний захід через "епізодичні проблеми з пересуванням". Чарльз, принц Уельський, виголосив промову королеви.
Королеву рідко бачили на публіці з того часу, як вона провела позапланову ніч у лікарні в жовтні минулого року. Вона також заразилася COVID-19 у лютому.
Раніше королева Єлизавета пропускала відкриття парламенту тільки в 1959 і 1963 роках, коли вона була вагітна принцами Ендрю та Едвардом відповідно. Відсутність монарха в парламенті посилила побоювання, що вона, можливо, не зможе зіграти повноцінну роль в публічних урочистостях в наступному місяці, присвячених її платиновому ювілею.
Раніше міністр оборони Великобританії заявив, що його Країна підтримає Фінляндію і Швецію в разі нападу Росії. Він також додав, що Британія буде дотримуватися такої позиції, де б не знаходилися дві країни в процесі подачі заявок вступу в НАТО.
Нагадаємо, на початку квітня Джонсон відвідав Київ з неофіційним візитом, де зустрівся із Зеленським. Британський прем'єр запевнив, що Україна отримає бронетехніку і протикорабельні ракети.
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