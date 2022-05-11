Королева Великобританії вперше за 59 років пропустила відкриття засідання парламенту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

96-річний монарх зазвичай головує на пишному заході й зачитує законодавчу програму свого уряду з позолоченого трону в Палаті лордів. Але в Букінгемському палаці заявили, що королева змушена пропустити щорічний захід через "епізодичні проблеми з пересуванням". Чарльз, принц Уельський, виголосив промову королеви.

Королеву рідко бачили на публіці з того часу, як вона провела позапланову ніч у лікарні в жовтні минулого року. Вона також заразилася COVID-19 у лютому.

Раніше королева Єлизавета пропускала відкриття парламенту тільки в 1959 і 1963 роках, коли вона була вагітна принцами Ендрю та Едвардом відповідно. Відсутність монарха в парламенті посилила побоювання, що вона, можливо, не зможе зіграти повноцінну роль в публічних урочистостях в наступному місяці, присвячених її платиновому ювілею.