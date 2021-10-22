RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні

Автор: Анна Полисученко

Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні. У палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в четвер і була, як говориться в повідомленні, "в хорошому настрої".

"Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася в Віндзорський замок в обідній час і залишається в хорошому настрої", - заявили в палаці.

Королева залишилася в лікарні з практичної точки зору і її медична бригада проявила обережність. За словами джерела, в четвер Єлизавета II "виконувала деякі легкі обов'язки".

Раніше ми писали, що Єлизавета II скасувала візит до Північної Ірландії через поради лікарів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єлизавета IIКоролева Англії