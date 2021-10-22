Королева Єлизавета II за порадою лікарів провела ніч у лікарні. У палаці заявили, що медичний персонал велів королеві відпочити і її хвороба не пов'язана з COVID-19.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку в четвер і була, як говориться в повідомленні, "в хорошому настрої".

"Після того, як лікар порадив відпочити протягом декількох днів, королева відвідала лікарню в середу вдень для деяких попередніх досліджень, а сьогодні (четвер) повернулася в Віндзорський замок в обідній час і залишається в хорошому настрої", - заявили в палаці.

Королева залишилася в лікарні з практичної точки зору і її медична бригада проявила обережність. За словами джерела, в четвер Єлизавета II "виконувала деякі легкі обов'язки".